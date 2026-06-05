Aviso previo al sorteo

Se comunica que hoy, viernes 5 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. A la hora de publicación de este aviso aún no se han difundido los números ganadores ni los datos oficiales de adjudicación. La extracción está programada a las 21:30 y será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que, hasta la difusión oficial de la combinación, no podrá considerarse válida ninguna información no procedente del organismo regulador.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrán comprobar, entre otros elementos, los siguientes datos:

Combinación principal compuesta por seis números.

Número complementario aplicable a determinadas categorías.

Número de reintegro correspondiente a las apuestas.

Categorías de premio: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reintegro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La Bonoloto se regirá por la normativa y las bases de explotación establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se efectuará una extracción pública de una combinación de seis números más un número complementario y un número de reintegro. La estructura de premios quedará definida por las categorías oficiales, que son, de mayor a menor cuantía, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, así como la correspondiente categoría de reintegro. Se indicará de forma oficial cómo se reparte la cuantía del fondo de premios y las posibles modificaciones en función del volumen de apuestas y de la concurrencia de acertantes, conforme a lo establecido por el operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de la Bonoloto está prevista para las 21:30 del día señalado. El seguimiento y la publicación de la combinación ganadora será realizada por la entidad gestora. Se recomienda que la comprobación de boletos y la consulta de resultados se efectúen exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Información y resultados serán consultables en la web oficial de la Bonoloto:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Una vez publicada la combinación resultante, se procederá a la verificación de premios conforme a los criterios formales y administrativos establecidos por la entidad operadora. Los boletos presentados en los puntos de venta o por los canales telemáticos autorizados serán cotejados con la combinación oficial para la determinación de los importes asignados a cada categoría. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Cualquier reclamación o consulta relativa a la validez de apuestas, al cobro de premios o a discrepancias en la consignación de datos deberá ser dirigida a la entidad gestora y a los canales de atención al público que la misma tenga habilitados.