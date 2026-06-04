El sorteo de EuroDreams de hoy, jueves 4 de junio de 2026, se celebra a partir de las 21:00 horas y reparte premios en formato de renta mensual, con un primer premio de 20.000 euros al mes durante 30 años para quienes acierten los seis números y el número Sueño.

La combinación ganadora del EuroDreams de este jueves 4 de junio de 2026 será publicada una vez esté disponible el resultado oficial. Loterías y Apuestas del Estado mantiene habilitada su sección oficial de resultados y comprobación de premios, aunque al momento de la consulta todavía no figuraba la combinación de este sorteo.

Resultado del EuroDreams de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Combinación ganadora:

Pendiente de publicación oficial

Número Sueño:

Pendiente

El resultado definitivo debe comprobarse siempre en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es la única referencia válida para confirmar premios y acertantes.

¿Cómo se juega al EuroDreams?

Para participar en EuroDreams, el jugador debe elegir seis números del 1 al 40 y un número adicional llamado Sueño, que va del 1 al 5. Cada apuesta sencilla tiene un precio de 2,50 euros y los sorteos se celebran dos veces por semana, los lunes y jueves.

Este juego europeo permite participar desde España y otros países del entorno europeo, con una mecánica sencilla y premios que combinan cantidades fijas con rentas mensuales de larga duración.

Premios del EuroDreams

El principal atractivo del EuroDreams es su primer premio: 20.000 euros al mes durante 30 años, lo que equivale a un total de 7,2 millones de euros. Para obtenerlo es necesario acertar los seis números de la combinación y el número Sueño.

La segunda categoría premia con 2.000 euros al mes durante cinco años, mientras que el resto de categorías ofrece premios fijos de menor cuantía: 120 euros, 40 euros, 5 euros y el reintegro de 2,50 euros.

Probabilidades de ganar EuroDreams

La probabilidad de ganar el primer premio de EuroDreams, es decir, acertar los 6 números más el Sueño, es de 1 entre 23.030.280. La segunda categoría, con seis aciertos sin el número Sueño, tiene una probabilidad de 1 entre 3.838.380.

Próximo sorteo de EuroDreams

Tras el sorteo de este jueves, el próximo EuroDreams se celebrará el lunes 8 de junio de 2026, salvo cambios en el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: Esta información se actualizará cuando se publique la combinación ganadora oficial del EuroDreams de hoy. La única lista válida es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.