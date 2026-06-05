AVISO PRE‑SORTEO: Se informa que hoy, viernes 5 de junio de 2026, se celebra el sorteo de Euromillones; no obstante, todavía no han sido publicados los números ganadores. El acto de extracción está programado para las 21:30 y será realizado en el marco del procedimiento habitual correspondiente al juego paneuropeo. La gestión y comunicación oficial de los resultados corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Con posterioridad a la extracción se podrá comprobar, conforme a la comunicación oficial, la relación detallada de los elementos determinantes de la adjudicación de premios. En particular serán objeto de verificación los siguientes datos:

La combinación ganadora compuesta por cinco números junto con las dos estrellas que se determinen en el sorteo.

El código correspondiente a El Millón que se asigna a boletos emitidos en España dentro del marco del sorteo paneuropeo.

Las modalidades específicas aplicables al presente sorteo, incluidas aquellas diferencias de alcance o tratamiento que puedan corresponder a participaciones, resguardos electrónicos o formatos multiplataforma.

Se aclara que, en la presente configuración de Euromillones, no se aplica la figura de complementario ni la de reintegro en los términos empleados por otros juegos estatales; la determinación de conceptos y categorías de premio será la que se publique por la entidad responsable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se articula como un procedimiento de determinación aleatoria de la combinación ganadora y del código específico de El Millón para España. El carácter paneuropeo del sorteo implica que la extracción se realiza de manera conjunta a nivel internacional, y que en el ámbito nacional la puesta en valor, validación y expedición de boletos se encuentran reguladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las variantes de apuesta y las condiciones de participación son las establecidas por el operador, y cualquier modalidad comercial o de participación será la que figure en la normativa y en las condiciones de juego vigentes en el momento del sorteo.

Horario y seguimiento oficial

El momento de extracción de datos se ha fijado para las 21:30. El seguimiento en tiempo real y la publicación oficial de la combinación ganadora, así como la relación de categorías y cuantías asignadas, serán efectuados por la entidad responsable y se pondrán a disposición en el canal oficial del juego. La información oficial podrá consultarse en el sitio oficial de Euromillones en Loterías y Apuestas del Estado: https://www.loteriasyapuestas.es/es/euromillones.

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados por el órgano competente, la comprobación y la verificación de los boletos deberán efectuarse ante los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que la información publicada por el operador constituye la referencia legal y administrativa para cualquier gestión de cobro o reclamación. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).