El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de junio de 2026, se celebra a partir de las 21:00 horas y reparte un primer premio de 300.000 euros por serie, equivalente a 30.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

La emisión de este jueves está dedicada al Consejo Regulador Condado de Huelva, dentro de una serie temática vinculada a las denominaciones de origen españolas.

Resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Primer premio: 99.242

Segundo premio: 69.176

Reintegros: 2, 7 y 0

Extracciones de 4 cifras: 1630, 2703, 3755 y 7565

Extracciones de 3 cifras: 079, 081, 084, 292, 406, 690 y 926

Extracciones de 2 cifras: 20, 48, 54, 66, 69, 77, 90 y 94.

Los resultados oficiales del sorteo de la Lotería Nacional deben comprobarse siempre en la web de Loterías y Apuestas del Estado, que es la única fuente válida para confirmar los números premiados y el importe correspondiente.

Premios de la Lotería Nacional del jueves 4 de junio

El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este jueves reparte los siguientes premios principales:

Primer premio: 300.000 euros por serie, 30.000 euros por décimo.

Segundo premio: 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo.

Cuatro extracciones de cuatro cifras: 750 euros por serie, 75 euros por décimo.

Siete extracciones de tres cifras: 150 euros por serie, 15 euros por décimo.

Nueve extracciones de dos cifras: 60 euros por serie, 6 euros por décimo.

Reintegros: 3 euros por décimo premiado.

¿Cómo comprobar si tu décimo ha sido premiado?

Para comprobar un décimo de la Lotería Nacional del jueves 4 de junio de 2026, hay que introducir el número jugado en el comprobador oficial de Loterías y Apuestas del Estado o revisar la lista completa de premios publicada tras el sorteo.

También conviene revisar las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, ya que un décimo puede obtener premio aunque no coincida exactamente con el primer o segundo premio.

¿Cuánto cuesta un décimo de la Lotería Nacional del jueves?

El décimo del sorteo ordinario de los jueves tiene un precio de 3 euros. En este sorteo, el primer premio asciende a 30.000 euros por décimo, mientras que el segundo premio alcanza los 6.000 euros por décimo.

¿Cuánto se queda Hacienda de la Lotería Nacional?

Los premios de lotería superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20% sobre la cantidad que exceda ese límite. En el sorteo de este jueves, el primer premio por décimo es de 30.000 euros, por lo que queda por debajo del mínimo exento y no tendría retención por este concepto.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?

Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse durante los tres meses posteriores al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca, por lo que se recomienda revisar el décimo cuanto antes y conservarlo en buen estado.

Diferencia entre décimo, billete, serie y fracción

Un billete de Lotería Nacional está formado por diez décimos del mismo número y serie. El décimo es la participación individual que compra habitualmente el jugador. La serie identifica cada conjunto completo de números emitidos, mientras que la fracción diferencia cada décimo dentro de un mismo billete.

Lotería Nacional en directo: última hora del sorteo

21:00 horas | Comienza el sorteo de la Lotería Nacional

Arranca el sorteo ordinario de este jueves 4 de junio de 2026. En los próximos minutos se conocerán las extracciones principales, los reintegros y el resto de premios.

20:52 horas | Premios del sorteo

El primer premio reparte 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

20:44 horas | Cómo cobrar un premio

Los premios de hasta 2.000 euros pueden cobrarse en puntos de venta autorizados. Para cantidades superiores, el cobro debe gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras.

20:36 horas | Reintegros

El sorteo contempla reintegros de 3 euros por décimo para los números cuya última cifra coincida con la del primer premio o con las extracciones especiales de una cifra.

20:20 horas | Comprobación oficial

La forma más segura de verificar un décimo es consultar la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado o utilizar su comprobador online.

Nota: Esta información se actualizará cuando se publiquen los resultados oficiales del sorteo. La única lista válida es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.