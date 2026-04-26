Comprueba las combinaciones ganadoras de este sábado y descubre si has sido uno de los afortunados
El último sábado de abril ha repartido fortuna con el esperado Sueldazo de la ONCE y los sorteos clásicos de La Primitiva y la Bonoloto. Si tienes tus boletos a mano, aquí tienes todos los números agraciados en la jornada de hoy.
El Sueldazo de la ONCE
El sorteo del Sueldazo ha premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado al siguiente número y serie:
• Número Principal: 29145
• Serie: 011
Premios adicionales (2.000 € al mes durante 10 años):
• Número: 37142 | Serie: 012
• Número: 47730 | Serie: 013
• Número: 57216 | Serie: 031
• Número: 69310 | Serie: 037
La Primitiva
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de abril, es la siguiente:
• Números: 03 – 06 – 10 – 28 – 30 – 46
• Complementario: 19
• Reintegro: 1
• Joker: [Consultar en canal oficial]
Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto de este sábado ha dejado los siguientes números premiados:
• Combinación: 11 – 14 – 18 – 21 – 24 – 37
• Complementario: 27
• Reintegro: 5
Información sobre el cobro de premios
¿Te ha sonreído la suerte? Esto es lo que debes tener en cuenta para cobrar tu premio:
1. Plazos de caducidad:
• Para sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Primitiva y Bonoloto): Dispones de 3 meses.
• Para sorteos de la ONCE: El plazo es de 30 días naturales.
2. Dónde cobrar:
• Premios inferiores a 2.000 €: En cualquier punto de venta oficial (administraciones de lotería o vendedores de la ONCE).
• Premios superiores a 2.000 €: Deberás acudir a las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank) o delegaciones territoriales.
3. Impuestos: Recuerda que los premios que superen los 40.000 € tienen una retención del 20% por parte de la Agencia Tributaria sobre la cantidad excedente.
Nota: Esta información es meramente informativa. Te recomendamos contrastar siempre tus números en las listas oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE.