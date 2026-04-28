Meta descripción: Comprueba los resultados de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y EuroDreams del lunes 27 de abril de 2026: números ganadores, complementarios, reintegros y premios principales.

Los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y EuroDreams correspondientes al lunes 27 de abril de 2026 ya tienen resultados. La jornada dejó nuevas combinaciones ganadoras en los principales juegos de lotería, entre ellos la Primitiva, que mantenía un bote especial de 24,5 millones de euros, y el Cupón Diario de la ONCE, que repartió su premio principal al número 71966.

Resultado de la Primitiva del lunes 27 de abril de 2026

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado el lunes 27 de abril de 2026 estuvo formada por los siguientes números:

06, 21, 26, 31, 40 y 48

El número complementario fue el 30 y el reintegro correspondió al 8.

Además, el sorteo del Joker dejó como número premiado el 9450975, dotado con un premio de 1 millón de euros.

Resultado de la Bonoloto del lunes 27 de abril de 2026

El sorteo de la Bonoloto de este lunes dejó como combinación ganadora los números:

20, 23, 40, 41, 45 y 49

El número complementario fue el 22, mientras que el reintegro correspondió al 3.

Los jugadores deben comprobar también las categorías inferiores, ya que la Bonoloto reparte premios en función del número de aciertos obtenidos en cada boleto.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE del lunes 27 de abril

El número premiado en el Cupón Diario de la ONCE del lunes 27 de abril de 2026 fue el:

71966

Este número ha sido agraciado con 35.000 euros por cupón. Además, la serie 036 del mismo número obtuvo la Paga, dotada con 36.000 euros al año durante 25 años.

Resultado del EuroDreams del lunes 27 de abril de 2026

El sorteo de EuroDreams celebrado el lunes 27 de abril dejó la siguiente combinación ganadora:

01, 04, 14, 21, 29 y 34

El número Sueño fue el 1.

EuroDreams se juega con seis números del 1 al 40 y un número adicional, conocido como Sueño, del 1 al 5. Su premio principal consiste en 20.000 euros al mes durante 30 años para quienes acierten la combinación completa.

Resumen de resultados del lunes 27 de abril

Sorteo Resultado Primitiva 06, 21, 26, 31, 40 y 48 Complementario Primitiva 30 Reintegro Primitiva 8 Joker 9450975 Bonoloto 20, 23, 40, 41, 45 y 49 Complementario Bonoloto 22 Reintegro Bonoloto 3 ONCE Cupón Diario 71966 Serie ONCE premiada con La Paga 036 EuroDreams 01, 04, 14, 21, 29 y 34 Número Sueño EuroDreams 1

Dónde comprobar los resultados oficiales

Los premios pueden comprobarse en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en la web de JuegosONCE, en administraciones autorizadas y en puntos de venta oficiales.

La única lista válida para la comprobación definitiva de premios es la publicada por los organismos oficiales correspondientes.