El próximo sábado 24 de enero de 2026, miles de aspirantes se enfrentarán al examen MIR (Médico Interno Residente) bajo un reglamento de hierro que no solo mide sus conocimientos, sino también su resistencia física. Entre las normas más estrictas del Ministerio de Sanidad destaca el protocolo para ausentarse del aula, diseñado para evitar cualquier irregularidad en una de las oposiciones más competitivas de España.

A falta de pocos días para la gran cita, estas son las reglas que deberán seguir los más de 30.000 admitidos si necesitan acudir al servicio durante las cuatro horas y media que dura la prueba.

Las franjas de prohibición: «30-60»

El Ministerio establece dos periodos críticos en los que está terminantemente prohibido abandonar el asiento:

• Primera hora (60 min): Ningún aspirante puede salir del aula durante la primera hora del examen para garantizar el orden y evitar salidas prematuras con información de las preguntas.

• Última media hora (30 min): No se permiten salidas en el tramo final para facilitar la recogida de exámenes y evitar el caos en el aula.

El «paseo» con escolta

Fuera de esas franjas, si un opositor tiene una urgencia, debe seguir un proceso milimétrico:

1. Autorización: Debe pedir permiso al presidente de la mesa o a un vocal.

2. Custodia de materiales: Antes de salir, el aspirante debe entregar su cuadernillo, hoja de respuestas y DNI al personal de la mesa.

3. Acompañamiento: Un miembro del personal de vigilancia actuará como escolta, acompañando al aspirante hasta la puerta del baño para asegurar que no existe contacto con terceras personas ni uso de dispositivos electrónicos.

Sin tiempo adicional

Una de las normas que más presión genera es la gestión del cronómetro. Sanidad es clara: el tiempo empleado en ir al baño no se recupera. El reloj sigue corriendo para el conjunto de los aspirantes, por lo que cada minuto en el servicio es un minuto menos para contestar las 200 preguntas (más las de reserva) que componen el examen.

Consejos de última hora para el 24 de enero

Dada la rigurosidad del protocolo, las academias de preparación (MIR Asturias, CTO, AMIR) recomiendan:

• Hidratación controlada: Evitar el consumo excesivo de líquidos en las horas previas al examen, que este año comienza a las 14:00 horas (llamamiento a las 13:30 h).

• Visita previa: Acudir al baño justo antes del llamamiento, asumiendo que habrá largas colas en las facultades.

• Logística: Recordar que está prohibido llevar relojes inteligentes o móviles, que deberán estar apagados y fuera del alcance durante toda la jornada.