El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto que disuelve las Cortes autonómicas y convoca elecciones para el próximo 15 de marzo, fecha límite establecida por la normativa vigente para la conclusión de la legislatura.

La comunicación oficial se realizó mediante un comunicado, tras la cancelación de la rueda de prensa prevista, en señal de duelo por el reciente accidente ferroviario en Córdoba.

Según el decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León, los comicios contarán con la elección de 82 procuradores, uno más que en la legislatura anterior debido al incremento poblacional en la circunscripción de Segovia. Los votantes elegirán 15 representantes de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando el viernes 27 de febrero y concluyendo a la medianoche del 13 de marzo. La sesión constitutiva de las nuevas Cortes se ha fijado para el 14 de abril, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de investidura del próximo presidente autonómico y los posibles acuerdos postelectorales.

Esta convocatoria pone fin a una legislatura marcada por el primer gobierno de coalición entre PP y Vox en España, que se rompió en julio de 2024, dejando al PP en minoría parlamentaria.