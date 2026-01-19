El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia del caso conocido como “Mascarillas”, confirmando la condena del empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda, mientras que absolvió al aristócrata Luis Medina y al propio Luceño del delito de estafa. El tribunal consideró que no se probó que ambos engañaran al Ayuntamiento de Madrid para obtener una comisión de 6 millones de euros durante la pandemia.

Según la resolución, Luceño deberá cumplir 3 años y 8 meses de prisión, pagar una multa de 3,5 millones de euros y compensar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones, por haber utilizado documentación falsa y atribuido a su sociedad mercantil ingresos que correspondían a su actividad personal.

Por otra parte, la Sala ratifica la absolución de ambos respecto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil vinculados a los contratos de suministro de mascarillas, guantes y test de anticuerpos al Ayuntamiento de Madrid, en plena crisis sanitaria.

El tribunal subraya que no quedó acreditado un engaño penalmente relevante y destaca que las compras fueron autorizadas por el Ayuntamiento en función del precio, características del producto y condiciones de entrega, sin que las comisiones formaran parte esencial del consentimiento.