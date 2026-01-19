El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey ha deparado un duelo con aroma a gesta histórica. El Albacete Balompié, único equipo de Segunda División que sobrevive en la competición, recibirá en el Carlos Belmonte al F.C. Barcelona, vigente campeón del torneo.

El conjunto manchego se ha ganado a pulso el cartel de «matagigantes» de esta edición tras una trayectoria impecable en la que ya ha dejado por el camino a dos equipos de Primera División. Su victoria más sonada fue la eliminación del Real Madrid en la ronda anterior, un hito que ahora pretenden repetir ante el equipo de Hansi Flick.

Un calendario de alta tensión

Las eliminatorias, que se jugarán a partido único los días 3, 4 y 5 de febrero, han dejado otros cruces de máxima rivalidad. El duelo estrella de esta ronda será el enfrentamiento entre el Betis y el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín. Por su parte, la Real Sociedad visitará Mendizorroza para un derbi vasco frente al Alavés, mientras que el Valencia y el Athletic Club protagonizarán en Mestalla un clásico histórico de la competición copera.

La ilusión de Jefté Betancor

El gran protagonista del Albacete, Jefté Betancor, autor de dos goles frente al Real Madrid, ha expresado la emoción que respira el vestuario manchego. El delantero reconoció que eliminar al Barcelona será «muy difícil», pero aseguró que el equipo lo dará todo para que el sueño continúe. «Son los partidos con los que sueña cualquier niño; vamos a ponerle ilusión y mucho corazón para intentar pasar», afirmó el canario tras conocer el resultado del sorteo.

El Carlos Belmonte se prepara ya para una noche mágica donde el «Alba» buscará otra hazaña que lo sitúe entre los cuatro mejores equipos de España, desafiando una vez más la lógica de las categorías.