Tras varios días de estabilidad meteorológica, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha activado la alerta en gran parte del país ante la llegada de la borrasca de gran impacto denominada Regina. El fenómeno, que comienza a manifestarse desde hoy lunes, dejará precipitaciones intensas, tormentas con granizo y un notable temporal marítimo.

Cronología del temporal: evolución y zonas afectadas

La evolución de Regina será progresiva, afectando a distintas áreas de la geografía española durante toda la semana:

Lunes 2 y Martes 3: Los chubascos fuertes y tormentas se concentrarán inicialmente en el este y sur peninsular. En Canarias, se espera la llegada del temporal desde esta misma tarde con vientos del norte y rachas muy fuertes.

Miércoles 4: La inestabilidad se desplazará hacia el área del Estrecho y el litoral andaluz, afectando también a Ceuta con especial intensidad.

Jueves 5: Será el día más crítico para el Mediterráneo. Las lluvias se generalizarán en la Península y Baleares, siendo especialmente persistentes en el Bajo Ebro y el Ampurdán.

Viernes 6 en adelante: Aunque el pronóstico es incierto, se prevé la entrada de una nueva perturbación que mantendrá las precipitaciones durante el fin de semana.

La configuración de los vientos de componente este favorecerá la llegada de polvo en suspensión desde África, lo que provocará que las lluvias vayan acompañadas de barro en diversos puntos del país.

Riesgos de viento y oleaje

El tercio oriental de la Península sufrirá rachas de viento muy fuertes, lo que generará un temporal costero significativo en las cuencas del Mediterráneo y Alborán, especialmente entre el martes y el miércoles. Protección Civil advierte del peligro de acercarse a paseos marítimos o zonas de acantilados debido al oleaje extraordinario que se espera.

Recomendaciones de Protección Civil y Emergencias

Ante la dificultad de predecir con exactitud el comportamiento de estos fenómenos, las autoridades piden a la población extremar las precauciones y seguir estos consejos de seguridad:

Seguridad vial y conducción

Disminuya la velocidad y circule preferentemente por carreteras principales y autopistas.

No intente atravesar con su vehículo ni a pie tramos inundados o vados, ya que el agua puede arrastrarle incluso con poca profundidad.

Preste especial atención al volante ante la posible presencia de obstáculos en la calzada o al salir de túneles.

Protección en núcleos urbanos y viviendas

Asegure puertas, ventanas y retire cualquier objeto que pueda caer a la vía pública desde balcones o terrazas.

Aléjese de cornisas, muros, árboles o edificaciones en construcción que puedan desprenderse por el viento.

En casa, evite las corrientes de aire durante las tormentas eléctricas para minimizar el riesgo de caída de rayos.

Precaución en el campo y costa

Aléjese de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas. Busque siempre los puntos más altos de la zona.

Si le sorprende una tormenta en campo abierto, no se refugie bajo los árboles y aléjese de objetos metálicos.

En zonas de costa, evite estacionar vehículos cerca del mar y no ponga en riesgo su vida por intentar obtener imágenes del oleaje.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado en tiempo real de los cambios meteorológicos a través de la Red de Alerta Nacional (RAN) en su sitio web oficial: https://ran-vmap.proteccioncivil.es/