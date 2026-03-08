Los servicios de emergencia mantienen activos este domingo los dispositivos de búsqueda para localizar a un hombre de 69 años en Llinars del Vallès (Barcelona) y a una mujer de 56 años en San Martín del Rey Aurelio (Asturias), ambos desaparecidos el pasado viernes tras ser arrastrados por las crecidas de agua.

Despliegue intensivo en el río Mogent hasta el mar

En Cataluña, el operativo se centra en hallar al hombre que fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en su coche. Tras una noche de rastreo por tierra en los márgenes del río Mogent, los Bombers de la Generalitat han reforzado el dispositivo con 20 dotaciones que incluyen:

Especialistas: Unidades de submarinistas, equipos caninos y drones.

Unidades de submarinistas, equipos caninos y drones. Colaboración: Agentes de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Llinars.

Agentes de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Llinars. Área de trabajo: Las labores se dividen en dos tramos, cubriendo desde la confluencia de los ríos Congost y Besòs hasta la desembocadura en el mar.

Aunque el helicóptero no ha operado a primera hora para no interferir con los drones, se espera su incorporación al dispositivo a lo largo del día.

Rastreo en Asturias: del río Silvestre al Nalón

En el Principado de Asturias, la Guardia Civil ha retomado a las 08:00 horas la búsqueda de la mujer que cayó al río Silvestre el viernes por la tarde. El aviso fue dado por su propia hija sobre las 19:40 horas, activando un amplio despliegue que hoy cuenta con:

Efectivos: Agentes del Instituto Armado, Bomberos del SEPA, Policía Local y Protección Civil.

Agentes del Instituto Armado, Bomberos del SEPA, Policía Local y Protección Civil. Unidades de élite: Participan el Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Participan el Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Dificultades: Los equipos peinan el cauce desde la Hueria de Carrocera hasta Soto del Barco, enfrentándose a unos ríos Nalón y Silvestre muy crecidos debido a las intensas lluvias recientes.

«Las labores de rastreo se mantienen de forma ininterrumpida con el apoyo de un helicóptero de la Guardia Civil y drones del 112», han confirmado fuentes oficiales.

Ambos operativos se mantienen en máxima alerta mientras las condiciones meteorológicas y el caudal de los ríos sigan dificultando las tareas de rescate.