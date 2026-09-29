Renfe ha tomado la decisión de suspender temporalmente la circulación de los trenes de alta velocidad y de los servicios regionales en toda Cataluña entre las nueve y las once de la mañana de este martes. La medida, adoptada por la compañía ferroviaria de forma unilateral y por motivos estrictamente preventivos, responde a las previsiones meteorológicas que anuncian un temporal de intensas lluvias en la región. El operador público ha priorizado la seguridad de los viajeros y de la operativa para evitar posibles incidencias derivadas de las inclemencias del tiempo.

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La suspensión temporal de la circulación ferroviaria afecta a una parte sustancial de la malla de transporte de viajeros en la comunidad autónoma. En concreto, la medida preventiva atañe a los servicios del corredor noreste de alta velocidad (AVE), así como a los trayectos operados por las líneas de Avant, Euromed y los convoyes de Media Distancia. Desde Renfe han subrayado que el criterio exclusivo que ha motivado la interrupción de la actividad en las vías es la preservación de la seguridad de todos los usuarios.

Por lo que respecta a la red de trenes regionales, la medida obliga a interrumpir el servicio en trayectos específicos con salida programada a primera hora. En concreto, queda suspendida la circulación del tren con salida fijada a las 9:15 horas desde la Estación de Francia de Barcelona con destino a Valencia Nord, en el tramo comprendido hasta la estación de Tortosa. De igual modo, se ve afectado el servicio regional que debía partir a las 8:45 horas desde la misma terminal barcelonesa con dirección a Zaragoza, cuyo trayecto queda suspendido en el tramo comprendido hasta Móra la Nova.

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ACTUALIZACIÓN 07H



⛈️ Debido a las condiciones meteorológicas adversas, durante la jornada de hoy el servicio ferroviario podría verse especialmente afectado en varias regiones del país.



🔁 Habilitamos cambios y anulaciones sin coste que serán comunicados mediante SMS o Email a… — InfoRenfe (@Inforenfe) September 29, 2026

La programación operativa de Renfe prevé que los trenes cuya salida estaba fijada dentro del intervalo de restricción comprendido entre las nueve y las once de la mañana puedan volver a circular a partir de las 11:00 horas. Esta reactivación del servicio queda supeditada en todo momento a la evolución de las condiciones meteorológicas y a la confirmación de que se dan los requisitos necesarios para garantizar la seguridad del pasaje.

Entre los trayectos de larga distancia y alta velocidad que deberán retrasar su hora de salida como consecuencia de este paro preventivo figuran los siguientes servicios:

El tren AVE con salida programada desde Madrid a las 6:57 horas.

El servicio Alvia con salida desde Barcelona a las 8:50 horas.

El convoy Avant de la línea Figueres-Vilafant de las 7:53 horas con destino a Madrid.

El tren Alvia Barcelona-Vigo-Urzaiz programado para las 9:05 horas.

El servicio Alvia fijado para las 9:55 horas.

El tren con itinerario Madrid-Figueres-Vilafant de las 7:27 horas.

El Euromed con salida de Figueres-Vilafant hacia Alicante previsto a las 9:09 horas.

El AVE Madrid-Barcelona con hora de partida a las 8:27 horas.

Ante las alteraciones causadas en la programación habitual del transporte ferroviario en la red catalana, la compañía Renfe ha expresado públicamente su agradecimiento por la comprensión de los usuarios afectados, reiterando que la resolución se ha tomado de forma rigurosa y fundamentada exclusivamente en criterios de seguridad.