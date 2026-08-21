El Córdoba CF y el Girona FC se ven las caras este viernes 21 de agosto a partir de las 21:00 horas en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en la jornada 1 de LaLiga Hypermotion. El choque entre andaluces y catalanes se transmitirá en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion (Esp), DAZN Espana, LaLiga TV Bar 2 (Esp) y Orange Futbol 2 (Esp).

LaLiga Hypermotion avanza en su calendario oficial con la disputa de la jornada 1 del campeonato nacional de Segunda División. El estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel acoge este viernes 21 de agosto el enfrentamiento directo entre el Córdoba CF y el Girona FC. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 horas, en un choque que podrá seguirse en vivo mediante las emisiones de LaLiga Hypermotion (Esp), DAZN Espana, LaLiga TV Bar 2 (Esp) y Orange Futbol 2 (Esp).

El conjunto blanquiverde afronta este nuevo compromiso tras haberse medido precedentemente al propio Girona FC. Tras la conclusión del duelo de este viernes, el calendario inmediato del Córdoba CF establece compromisos oficiales frente al Granada y al CE Sabadell. Por parte del Girona FC, la escuadra catalana acude al coliseo cordobés tras disputar su último encuentro ante el Córdoba CF y encarará en sus próximas fechas ligueras los choques ante la UD Las Palmas y el Real Sporting.

Previamente al inicio del encuentro en el feudo blanquiverde, la tabla clasificatoria de LaLiga Hypermotion sitúa al Córdoba CF en la 16ª posición sin puntos en su casillero. Por su parte, el Girona FC arranca el duelo instalado en el 8º puesto de la clasificación con un total de 1 punto acumulado. El desenlace del choque en forma de victoria, empate o derrota determinará la progresión inmediata de ambos clubes en la competición.

En el apartado estadístico de la temporada, el Córdoba CF registra un balance de 2 goles a favor y 3 goles en contra, con un saldo provisional de 0 partidos ganados, 0 empatados y 1 perdido. El Girona FC comparece en el terreno de juego tras haber anotado 1 gol y encajado 1 tanto, guarismos que se traducen en 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas en el campeonato.

El partido entre el Córdoba CF y el Girona FC dará comienzo a las 21:00 horas de este viernes 21 de agosto en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. La cobertura televisiva en directo estará disponible en las señales de LaLiga Hypermotion (Esp), DAZN Espana, LaLiga TV Bar 2 (Esp) y Orange Futbol 2 (Esp)