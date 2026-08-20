Red Bull ha anunciado oficialmente este jueves la ampliación del contrato de Max Verstappen hasta la temporada 2030, disipando de forma definitiva las especulaciones sobre la continuidad del piloto en el equipo. La confirmación del acuerdo con el cuatro veces campeón del mundo se produce en los días previos a la celebración del Gran Premio de Países Bajos, cita en la que el deportista neerlandés competirá ante su público.

El escenario de la Fórmula 1 ha registrado este jueves un movimiento determinante antes de la disputa del Gran Premio de Países Bajos. La escudería Red Bull ha hecho pública la extensión contractual del piloto neerlandés Max Verstappen, quien quedará vinculado a la estructura de las bebidas energéticas hasta el año 2030. Con esta decisión, el equipo y el cuatro veces campeón del mundo cierran de manera definitiva las especulaciones sobre su futuro en el campeonato.

El corredor de los Países Bajos disponía previamente de un acuerdo firmado con la escudería hasta la temporada 2028. La firma de este nuevo compromiso prolonga por dos ejercicios adicionales la relación laboral entre ambas partes, garantizando la estabilidad del proyecto en un momento clave del calendario, justo antes de que el deportista afronte la prueba de casa frente a su afición en el trazado neerlandés.

Estabilidad contractual en la Fórmula 1

La resolución del contrato de Verstappen se produce tras una serie de campañas marcadas por los constantes rumores sobre una eventual salida o un cambio de aires en el Gran Circo. La firma del acuerdo despeja cualquier incertidumbre respecto a la alineación del equipo para las próximas temporadas, asegurando la permanencia del principal referente de la estructura austriaca.

Con este anuncio, Red Bull consolida su proyecto deportivo a largo plazo y enfoca su atención en el desarrollo de la competición, comenzando por el compromiso del fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, donde Verstappen ejercerá de anfitrión tras la confirmación de su continuidad hasta 2030.