El tenista español Rafa Jódar se despidió este miércoles del Masters 1000 de Cincinnati al ceder en los octavos de final frente al italiano Flavio Cobolli por 4-6, 7-6(3) y 6-3. En un disputado choque de dos horas y 31 minutos, el jugador madrileño fue de más a menos tras adjudicarse la primera manga, cediendo ante el empuje del número 10 del mundo en el tramo decisivo.

La andadura de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati llegó a su fin en la ronda de octavos de final. El tenista español no pudo superar este miércoles al italiano Flavio Cobolli, número 10 del ranking ATP y su inmediato perseguidor en la clasificación mundial, cediendo por un marcador final de 4-6, 7-6(3) y 6-3 tras dos horas y 31 minutos de contienda. El jugador madrileño acusó un desgaste progresivo a lo largo del enfrentamiento, desinflándose tras un notable inicio en el que llegó a dominar el juego y el marcador.

Durante los primeros compases del duelo, Jódar acorraló a su contrincante en el fondo de la pista. El español comenzó con mayor solidez y dispuso de cuatro oportunidades de rotura repartidas entre el cuarto y el sexto juego que no logró concretar. La primera ventaja llegó tras una doble falta de Cobolli que confirmó el primer ‘break’ del partido para el madrileño, situándose con 5-3 a favor y la opción de cerrar el parcial. Pese a que el tenista transalpino reaccionó de inmediato devolviendo la rotura en un juego de alta tensión, dos errores no forzados con el revés por parte de Cobolli en el turno posterior otorgaron el primer set a Jódar por 6-4.

Crecimiento de Cobolli y resolución en el desempate

El desarrollo del encuentro cambió de dinámica a partir de la segunda manga. Al contrario que el tenista español, Cobolli fue encontrando mejores sensaciones con el paso de los minutos y se mostró notablemente más firme con su servicio. La igualdad se mantuvo hasta el empate a tres, momento en el que el italiano asestó un quebranto desde el resto. La réplica de Jódar no se hizo esperar: recuperó el servicio perdido e igualó la contienda para colocar el 5-4 apoyado en su saque, un lance que provocó la frustración del italiano, quien llegó a tirar su raqueta al suelo.

Sin embargo, cuando el tenista madrileño parecía encaminarse hacia la resolución del partido, varios errores no forzados impidieron certificar el triunfo y llevaron la segunda manga al desempate. En el ‘tie-break’, Cobolli exhibió una mayor rotundidad para adjudicarse el juego decisivo por 7-3 y equilibrar el cómputo global del choque.

Desenlace del partido y balance estadístico

En el tercer y definitivo set se vio a la versión más dubitativa y errática de Jódar. Inseguro en las decisiones sobre la pista y falto de precisión con su golpe de derecha, el español concedió opciones a su rival, quien aprovechó la dinámica ascendente para lograr una rotura de servicio que colocó el 4-2 en el electrónico. Jódar dispuso de una bola de ‘break’ para contrarrestar la ventaja de forma inmediata en el siguiente juego, pero el séptimo servicio directo de Cobolli neutralizó la opción. El tenista transalpino no cedió terreno y certificó la victoria en su siguiente turno de saque.

El análisis estadístico del choque reflejó una ligera superioridad global del jugador italiano. Jódar firmó un 69 % de puntos ganados con su primer servicio frente al 67 % de Cobolli, pero cedió en el rendimiento con el segundo saque, registrando un 46 % de efectividad ante el 55 % del transalpino. En la conversión de puntos de rotura, Cobolli aprovechó 3 de las 6 opciones generadas, mientras que el español concretó 3 de 8 oportunidades.

Tras certificar su pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, Flavio Cobolli se medirá al vencedor del cruce entre el alemán Alexander Zverev (número 2 del mundo) y el estadounidense Tommy Paul (número 24 de la ATP). Por su parte, tras culminar su participación en el torneo estadounidense, Rafa Jódar enfoca ya su preparación hacia el US Open, próximo gran compromiso de su calendario que dará comienzo el 30 de agosto.