El Real Betis y la Real Sociedad se enfrentan este viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en el encuentro correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports. El choque entre el conjunto verdiblanco y el equipo txuri-urdin se podrá seguir en directo por televisión a través del canal M+ LaLiga.

LaLiga EA Sports continúa su andadura en la presente temporada con la disputa de la Jornada 1 del campeonato nacional. En la agenda del día destaca el compromiso de este viernes 21 de agosto que medirá las fuerzas del Real Betis y de la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja. El encuentro comenzará a partir de las 21:00 horas y la retransmisión televisiva estará a cargo del canal M+ LaLiga.

El choque entre la escuadra sevillana y la formación vasca representa una cita marcada en el calendario para ambas entidades. El Real Betis salta al terreno de juego del Estadio de La Cartuja tras haberse enfrentado precisamente a la Real Sociedad en su anterior compromiso registrado, mientras que el conjunto visitante disputó igualmente su último partido de LaLiga EA Sports frente al propio Real Betis.

Tras la celebración de esta cita en territorio hispalense, el calendario del Real Betis contempla dos exigentes compromisos frente al Levante y el Real Madrid. Por su parte, la agenda inmediata de la Real Sociedad fija sus siguientes choques ligueros ante el Espanyol y el Elche.

En el plano clasificatorio, la situación previa al pitido inicial en el Estadio de La Cartuja refleja a ambas plantillas situadas en la franja media-baja de la tabla tras los primeros compases de la competición. El Real Betis ocupa la posición número 14 de la clasificación de LaLiga EA Sports con un balance provisional de 0 puntos. La Real Sociedad se sitúa en la posición número 16 de la tabla, contabilizando asimismo 0 puntos en su casillero. Un resultado favorable de victoria, un reparto de puntos mediante empate o una derrota determinará el rumbo y futuro inmediato de ambos contendientes en la clasificación general de LaLiga EA Sports.

En cuanto al registro numérico acumulado hasta la fecha en LaLiga EA Sports, el Real Betis llega al duelo con un balance defensivo y ofensivo de 0 goles a favor y 0 goles en contra, guarismos que se traducen en un casillero de 0 partidos ganados, 0 empatados y 0 perdidos. Por su parte, los registros de la Real Sociedad presentan idéntica cifra tras haber marcado 0 goles y haber encajado 0 en su portería, balance reflejado en un historial de 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas.

El Estadio de La Cartuja albergará así un duelo directo marcado por la necesidad de sumar los tres puntos y escalar puestos en la tabla de LaLiga EA Sports. El encuentro entre el Real Betis y la Real Sociedad comenzará a las 21:00 horas de este viernes 21 de agosto y se emitirá en directo por televisión en la plataforma M+ LaLiga.