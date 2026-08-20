El FC Barcelona ha decidido mover ficha a menos de dos semanas para la conclusión de la ventana estival de traspasos. La dirección deportiva encabezada por Deco ha iniciado los contactos con el entorno de Lautaro Martínez para tantear su disponibilidad y conocer las pretensiones económicas del Inter de Milán. La necesidad de Hansi Flick de incorporar a un delantero centro de primer nivel —tras la salida de Robert Lewandowski y las bajas en el frente de ataque— ha obligado al club catalán a activar alternativas de urgencia ante la parálisis en las negociaciones por Julián Álvarez.

La vía Lautaro: disposición del jugador a la espera del precio fijado por el Inter

Las gestiones por el ‘Toro’ ya se han iniciado formalmente tras un primer contacto con su agente. Desde el entorno del futbolista argentino exista total predisposición a recalar en el Camp Nou si la propuesta se concreta. Sin embargo, la operación dependerá en última instancia de la tasación que imponga el Inter de Milán, un factor determinante para las arcas azulgranas.

Interés confirmado: Deco ya conoce de primera mano la disposición del capitán interista a vestir la camiseta azulgrana.

Deco ya conoce de primera mano la disposición del capitán interista a vestir la camiseta azulgrana. El factor precio: El Barça aguarda la cifra definitiva fijada desde San Siro, con la premisa clara de abandonar la puja si las exigencias rebasan el margen financiero del club.

Julián Álvarez, en punto muerto; el Villarreal, en la recámara

Aunque Julián Álvarez figuraba como el gran objetivo de la dirección deportiva, el estancamiento de las conversaciones con el Atlético de Madrid y la postura del conjunto rojiblanco han forzado al Barça a diversificar sus opciones. Pese a que en el seno del club aún no se descarta que el delantero formule una petición formal de salida, el reloj corre en contra.

En paralelo a la opción de Lautaro Martínez, el cuerpo técnico de Hansi Flick maneja dos nombres adicionales del Villarreal CF:

Georges Mikautadze: Opción de elevado perfil ofensivo cuya cláusula de rescisión asciende a 78 millones de euros. Ayoze Pérez: Perfil complementario y económicamente más accesible para reforzar la parcela de ataque.

El mercado entra en su recta final y la entidad culé deberá tomar una decisión definitiva en los próximos días para apuntalar la delantera antes del cierre del periodo de inscripciones.