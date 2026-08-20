La espera ha llegado a su fin. Tras cuatro meses alejado de las pistas de competición por una severa lesión en la muñeca derecha, Carlos Alcaraz ha anunciado oficialmente su regreso. El tenista español disputará el US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre), torneo en el que defenderá el título logrado en la edición anterior.

El murciano, ganador de siete Grand Slams, confirmó la noticia a través de sus redes sociales en una llamativa publicación compartida con el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano:

“Estoy de vuelta, here we go (allá vamos)”, declaró Alcaraz en un breve vídeo tras 128 días apartado del circuito.

Un camino de cautela y máxima exigencia

El percance físico ocurrió el pasado 14 de abril durante su estreno en el ATP 500 de Barcelona ante Otto Virtanen. Tras un mal gesto en un resto, el de El Palmar sufrió el contratiempo más largo de su carrera profesional, obligándole a renunciar a una amplia lista de torneos:

Madrid, Roma y Roland Garros

Queen’s y Wimbledon

Montreal y Cincinnati

Tanto el tenista como su equipo médico decidieron extremar las precauciones para no precipitar los plazos y garantizar un retorno al 100% de sus capacidades. La luz verde definitiva llega tras intensos entrenamientos en Murcia, donde en las últimas horas completó sesiones de hasta cuatro horas de duración junto al danés Holger Rune.

El reto neoyorquino: defender corona sin rodaje previo

Alcaraz aterrizará en la Gran Manzana como tercer cabeza de serie, habiendo cedido el segundo puesto del ranking mundial en favor de Alexander Zverev durante su inactividad. En el cuadro principal defenderá 2.000 puntos en partidos al mejor de cinco sets, sin la preparación de torneos oficiales previos.

No obstante, el español podrá sumar ritmo competitivo en las exhibiciones fijadas durante la Fan Week previa o aprovechar invitaciones en el cuadro de dobles mixto antes de dar el pistoletazo de salida a la recta final de la temporada.