La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) ha asegurado que Ceuta ha recibido financiación para la Formación Profesional (FP) y ha negado que la ciudad haya sido excluida de los fondos europeos destinados a este ámbito educativo. Así lo ha afirmado el director provincial, Miguel Señor, en declaraciones recogidas por El Pueblo de Ceuta.

Según ha explicado Señor, la ausencia de Ceuta y Melilla en algunos listados publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no implica una exclusión real de los fondos, sino que responde al sistema de gestión presupuestaria aplicado en ambas ciudades, que no tienen transferidas las competencias educativas. En estos casos, los recursos se canalizan directamente desde el Ministerio mediante libramientos a los centros, por lo que no siempre aparecen desglosados por territorios como ocurre con las comunidades autónomas.

Estas aclaraciones llegan tras las dudas planteadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, después de que el diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya, registrara una segunda pregunta escrita al Gobierno solicitando explicaciones sobre el reparto de fondos europeos para FP. El Ejecutivo respondió que Ceuta y Melilla habían recibido más de 6,5 millones de euros para la mejora de la FP en el curso 2025-2026, aunque precisó que esos fondos procedían de recursos propios del Ministerio y no del Fondo Social Europeo.

Desde el PP se interpretó esta respuesta como una posible exclusión de las dos ciudades autónomas de la financiación europea, una afirmación que Miguel Señor ha rechazado al considerar que no se ajusta al funcionamiento real del sistema presupuestario.

En cuanto al desglose de esos más de seis millones de euros, el director provincial ha detallado —tal y como publica El Pueblo de Ceuta— que en esa cantidad se incluyen los gastos de funcionamiento de los centros, que oscilan entre uno y dos millones de euros; alrededor de 1,5 millones destinados a los Programas de Formación (OPF) para colectivos vulnerables, impartidos por sindicatos, Cruz Roja y otras entidades; así como los costes de personal de los nuevos cursos de acceso a Grado Medio y Superior implantados en el CEA Miguel Hernández y de los seis certificados profesionales incorporados este año en centros públicos.

“El sistema no exige una resolución específica de reparto para Ceuta y Melilla, ya que los fondos llegan por libramiento directo y se integran en los gastos de funcionamiento de los centros”, ha subrayado Señor.

Asimismo, ha recordado que en los repartos comparativos de fondos europeos sí figuran asignaciones para Ceuta, con cantidades que rondan entre los 210.000 y 220.000 euros, una cifra que considera acorde al tamaño y características del territorio. También ha defendido que la financiación global de la FP en la ciudad es positiva y que los criterios de reparto tienen en cuenta factores como el número de ciclos formativos, la modalidad de enseñanza y el volumen de alumnado.

Como ejemplo, ha citado el caso del IES Almina, que este curso recibe alrededor de medio millón de euros para gastos de funcionamiento, destinados en gran parte a sostener su amplia oferta de Formación Profesional.

Finalmente, el director provincial ha insistido en que la FP es uno de los ámbitos educativos con mayor esfuerzo inversor en Ceuta y ha apelado a que el debate político se base en el conocimiento del marco competencial y presupuestario para evitar interpretaciones erróneas sobre la financiación, tal y como recoge El Pueblo de Ceuta.