La leyenda de Cristiano Ronaldo sigue sumando capítulos que desafían la lógica del tiempo. Tras superar una inusual baja por lesión, el astro portugués regresó al césped con el hambre intacta, liderando la victoria del Al Nassr por 5-2 ante el Al Najma y elevando su cuenta personal a una cifra que marea: 967 goles oficiales.

Un regreso triunfal bajo presión

A pesar de enfrentarse al colista de la Saudi Pro League, el partido no fue un paseo para los de Riad. El Al Najma sorprendió temprano con un tanto de Al Tulayhi, obligando al Al Nassr a remontar antes del descanso gracias a los aciertos de Al Hamdan y Sadio Mané.

Sin embargo, el guion se complicó en la segunda mitad cuando Felippe Cardoso restableció la igualdad (2-2). Fue en ese momento de incertidumbre cuando emergió la figura del ‘7’ de Funchal para poner orden y reclamar su trono.

Los destellos del ‘Bicho’

El camino a la victoria se pavimentó con el sello característico del portugués:

El 3-2 (Penalti): Con la frialdad que le caracteriza, Cristiano convirtió una pena máxima envuelta en polémica por una mano reclamada por los visitantes.

Con la frialdad que le caracteriza, Cristiano convirtió una pena máxima envuelta en polémica por una mano reclamada por los visitantes. El 4-2 (Definición de maestro): En una jugada de alta precisión técnica, Ronaldo mostró pausa y jerarquía dentro del área para batir al guardameta tras una revisión del VAR por posible fuera de juego.

Finalmente, Mané cerró la cuenta para el 5-2 definitivo, consolidando al Al Nassr como líder indiscutible del campeonato.

La cuenta atrás: Objetivo 1.000

Con estos dos nuevos tantos, la distancia hacia la cifra mítica de los 1.000 goles se reduce a solo 33 dianas. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no solo busca asegurar el título de liga para el Al Nassr, sino que parece haber convertido la búsqueda del milenio goleador en su combustible personal para este tramo final de temporada.

«Cristiano Ronaldo protagonizó otro de esos partidos a los que nos tiene acostumbrados: aparece cuando más lo necesita su equipo y el mundo del fútbol vuelve a mirar sus estadísticas con asombro.»

El balance del partido

Jugador Goles Acción destacada Cristiano Ronaldo 2 Líder de la remontada y 967 goles totales. Sadio Mané 2 Sentenció el encuentro con un doblete. Al Hamdan 1 Inició la reacción en la primera parte.

Con el liderato reforzado y el olfato goleador intacto, la pregunta ya no es si Cristiano llegará a los 1.000 goles, sino cuándo lo logrará. La cuenta atrás sigue su curso.