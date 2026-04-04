El líder del PP revela una conversación con el presidente de Vox con el objetivo de «encarrilar» las negociaciones de gobierno y evitar el bloqueo institucional.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han vuelto a hablar. Según ha trascendido este 4 de abril, el líder del Partido Popular mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Vox tras los recientes comicios en Castilla y León. El movimiento busca agilizar la formación de gobiernos estables en un escenario donde la formación de ultraderecha es clave para que los populares mantengan el poder territorial.

Negociación al más alto nivel

Aunque el contenido íntegro de la charla no ha sido difundido, el objetivo principal fue establecer una hoja de ruta para las mesas de negociación. Feijóo, en una entrevista reciente, ha defendido la necesidad de diálogo, subrayando que su prioridad es ofrecer estabilidad a los ciudadanos:

«No podemos defraudar a la gente. Creo en la responsabilidad de Vox y garantizo la responsabilidad del PP», afirmó el dirigente popular.

Este contacto directo es significativo, ya que se produce en un momento de tensión tras las filtraciones y ataques cruzados entre Génova y la sede de Bambú. Feijóo ha querido desmarcarse de las acusaciones de Vox sobre supuestas filtraciones de datos financieros infundados, asegurando que se le debe «juzgar por sus hechos y decisiones».

Los puntos clave del diálogo

La conversación no se limitó únicamente a Castilla y León, sino que sirvió para coordinar posturas en otras regiones pendientes de pacto, como Extremadura y Aragón. Entre los puntos más destacados de la situación actual se encuentran:

Agilización de plazos: El PP busca evitar que las negociaciones se dilaten excesivamente por el parón de Semana Santa.

El PP busca evitar que las negociaciones se dilaten excesivamente por el parón de Semana Santa. Reuniones formales: Se ha acordado avanzar hacia encuentros oficiales entre los equipos negociadores en los próximos días.

Se ha acordado avanzar hacia encuentros oficiales entre los equipos negociadores en los próximos días. Estrategia de investidura: Feijóo insiste en que Vox debe decidir cómo apoya los gobiernos, apelando a la «responsabilidad» para evitar repeticiones electorales.

Un escenario de desconfianza

A pesar del acercamiento, el clima sigue siendo complejo. La llamada se produjo antes de que Vox enviara una dura carta a su militancia cargando contra la dirección nacional del PP. Con esta revelación, Feijóo intenta proyectar una imagen de control y voluntad de acuerdo, mientras las bases de ambos partidos observan con lupa cada concesión en las futuras coaliciones.