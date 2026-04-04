El catolicismo emerge como un frente clave de la «batalla cultural». Los datos del CIS confirman que este electorado se escora a la derecha con más rapidez que la media nacional, convirtiéndose en el refugio estratégico de la oposición.

La religión ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un activo electoral estratégico en España. Según los últimos datos analizados, el Partido Popular y Vox han extremado su competencia por atraer al votante católico, un colectivo que, aunque decrece en número absoluto, está ganando peso e identidad política en el bloque conservador.

Un electorado que se mueve a la derecha

La tendencia es clara: mientras que en la izquierda el número de católicos cae de forma drástica (el PSOE ha perdido un tercio de sus votantes creyentes desde 2020), en la derecha la base se mantiene sólida y, sobre todo, se radicaliza.

En una escala ideológica donde el 1 es extrema izquierda y el 10 extrema derecha, los católicos se sitúan actualmente en el 5,75, un punto por encima de la media nacional (4,71). Esta brecha se ha duplicado en la última década, consolidando una relación directa: a mayor religiosidad, mayor intención de voto al bloque conservador.

La batalla de las siglas: El PP lidera, Vox acecha

El reparto del pastel religioso muestra una competencia feroz entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal:

PP (26,8%): Se mantiene como la opción preferida por los católicos (sumando practicantes y no practicantes), liderando las encuestas en este segmento.

Se mantiene como la opción preferida por los católicos (sumando practicantes y no practicantes), liderando las encuestas en este segmento. Vox (15,9%): El partido de Abascal ha logrado convertir el catolicismo en una seña «identitaria», situándose a menos de un punto de distancia del PSOE (16,8%) en este nicho específico.

Los valores detrás del voto

El estudio revela que este «voto católico derechizado» no solo se define por sus creencias espirituales, sino por una visión socioeconómica muy marcada. En comparación con el resto de la población, los votantes católicos actuales son:

Menos partidarios de la intervención del Estado en la economía. Más desconfiados hacia los sindicatos. Más alineados con las tesis de la patronal.

El uso del catolicismo «identitario»

Para Vox, la religión funciona como un escudo contra el progresismo, utilizando temas como la defensa de la vida o la libertad religiosa para presionar al PP. Por su parte, los populares intentan equilibrar su mensaje para no perder a este votante tradicional frente a la retórica más beligerante de Abascal.

Esta «batalla cultural» promete ser decisiva en los próximos meses, ya que, ante el retroceso de la izquierda en este segmento, el control del voto católico podría inclinar la balanza de la hegemonía dentro de la derecha española.