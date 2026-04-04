La actividad judicial en España recupera el pulso tras la Semana Santa con una imagen inédita en la democracia reciente: dos exministros de Gobiernos de distinto signo político, Jorge Fernández Díaz (PP) y José Luis Ábalos (PSOE), se sentarán de forma casi simultánea en el banquillo de los acusados.

Ambos procesos, que arrancan esta semana en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, representan dos de los episodios de corrupción con mayor impacto en el imaginario colectivo del país. Mientras Fernández Díaz se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel, la Fiscalía solicita 24 años para Ábalos.

1. El Caso Kitchen: Espionaje con fondos públicos

A partir de este lunes, el exministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, deberá responder por la presunta «operación Kitchen».

El objetivo: Según la Fiscalía, en 2013 se orquestó un operativo ilegal de inteligencia para robar pruebas al extesorero del PP, Luis Bárcenas , que pudieran incriminar a la cúpula del partido en el caso Gürtel.

Según la Fiscalía, en 2013 se orquestó un operativo ilegal de inteligencia para robar pruebas al extesorero del PP, , que pudieran incriminar a la cúpula del partido en el caso Gürtel. El método: Se habría sobornado con 54.000 euros de fondos reservados y una plaza en la Policía al chófer de Bárcenas (apodado «el cocinero») para que actuara como confidente.

Se habría sobornado con 54.000 euros de fondos reservados y una plaza en la Policía al chófer de Bárcenas (apodado «el cocinero») para que actuara como confidente. Testigos de alto perfil: El juicio contará con las declaraciones del expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

2. El Caso Koldo: Comisiones en el corazón de la pandemia

Solo un día después, el martes, será el turno de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes. Tras la detención de su asesor, Koldo García, en 2024, el caso ha escalado hasta sentar al exministro en el Supremo.

La trama: Se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia en 2020.

Se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante los meses más críticos de la pandemia en 2020. Las acusaciones: Además de la «compensación económica indebida», la Fiscalía señala a Ábalos por influir presuntamente en la contratación de personas vinculadas a su entorno personal en empresas públicas.

Además de la «compensación económica indebida», la Fiscalía señala a Ábalos por influir presuntamente en la contratación de personas vinculadas a su entorno personal en empresas públicas. Declaraciones por escrito: Debido a su cargo actual, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres testificarán por escrito.

Un tablero de ajedrez político

Más allá de lo jurídico, ambos casos siguen siendo el eje de la confrontación política en las Cortes. Mientras el PSOE impulsó en su día la investigación sobre el uso de las instituciones por parte del PP en la «Kitchen», el PP mantiene viva la presión en el Senado a través de la comisión sobre el «caso Koldo», por la que ya ha pasado a declarar el propio presidente Pedro Sánchez.

Este mes de abril no solo decidirá el futuro penal de dos figuras clave de la última década, sino que también reabrirá heridas políticas que afectan directamente a la credibilidad de las dos principales formaciones de España.