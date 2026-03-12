La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha expresado su descontento respecto al papel del Gobierno español en Europa en relación con la crisis en Venezuela. Durante una rueda de prensa celebrada en Santiago de Chile, señaló que espera un liderazgo decidido por parte de España que facilite un puente entre Europa y América Latina, como sucedía en el pasado.

Machado, quien se encontraba en Chile coincidiendo con la investidura del nuevo presidente José Antonio Kast y con la presencia del rey Felipe VI, subrayó en sus declaraciones la importancia de que el Gobierno español adoptara una postura firme en la defensa de las libertades democráticas en su país. «Lamentamos que no haya sido así», expresó, anticipando un futuro donde cada nación deberá decidir de qué lado se ubica en esta lucha.

En su reunión con el rey, Machado agradeció el apoyo del monarca hacia la lucha del pueblo venezolano, destacando que sus palabras han sido bien recibidas en un momento donde la situación en su país es crítica. Resaltó que la figura del rey es especialmente respetada y que su respaldo significa un paso hacia adelante en la atención que Europa debe prestar a la crisis venezolana.

Refiriéndose a la creciente urgencia de la situación, Machado mencionó que «horas decisivas» se avecinan y que cada uno de los países tendrá que decidir si está del lado del crimen o de la justicia en Venezuela. Su llamado a la comunidad internacional es claro: ahora es el momento de elegir un bando, y el correcto debe ser el que apoye al pueblo venezolano.

Machado, quien abandonó Venezuela en enero en una operación clandestina respaldada por Estados Unidos, ha estado en el foco mediático internacional desde que recibió el premio Nobel de la Paz en Oslo. Aunque todavía no ha regresado a su país, ha declarado que su retorno será planificado de manera armoniosa y en coordinación con sus aliados internacionales.

La líder opositora enfatizó que, a pesar de las dificultades, tiene una visión optimista sobre el futuro de Venezuela. «Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a abandonar su hogar regresarán para reconstruir su nación», afirmó con esperanza sobre un eventual retorno a la democracia en el país.

Machado se mostró firme en su postura de que la oposición no se conformará con el estado actual de la política venezolana, donde figuras del chavismo, como Delcy Rodríguez, han asumido roles prominentes. Su mensaje es de lucha continua y aboga por una aceleración en la transición hacia un gobierno democrático.

«No confundan el civismo con debilidad. Todo lo contrario», terminó afirmando, reiterando que es necesario acelerar la transición hacia la democracia y que los ciudadanos deben alzar su voz para conquistar la libertad plena lo más pronto posible.