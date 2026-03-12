El presidente argentino mantiene su hoja de ruta internacional sin contactos oficiales con el Gobierno de Pedro Sánchez. Su agenda se centrará en el ámbito empresarial, académico y el refuerzo de su alianza con Vox.

Javier Milei emprende este jueves un nuevo viaje a España con un marcado carácter ideológico y económico. El mandatario argentino partirá de Buenos Aires a las 23:00 (hora local) para aterrizar en la capital española el viernes por la tarde. Como ya es habitual en sus desplazamientos a territorio español, la agenda oficial de la Casa Rosada no contempla ninguna reunión con miembros del Ejecutivo de España.

El Madrid Economic Forum: El plato fuerte

El eje central de la visita será la participación de Milei en la clausura del Madrid Economic Forum 2026, que se celebrará este sábado. Este foro reúne a destacados economistas, líderes empresariales y figuras políticas del espectro conservador y liberal.

Se espera que su intervención siga la línea de ediciones anteriores, donde el presidente argentino ha defendido con vehemencia el modelo libertario y ha lanzado duras críticas contra el socialismo. En la edición de 2025, Milei ya protagonizó titulares al declarar su apoyo incondicional a quienes combaten a la izquierda, en un clima de alta tensión dialéctica con el actual Gobierno español.

Alianzas políticas y referentes académicos

La jornada del sábado comenzará con un encuentro estratégico:

09:00 GMT: Reunión con Santiago Abascal , líder de Vox. Esta cita supone un paso más en la consolidación de su alianza política, tras haber mantenido múltiples encuentros desde que Milei asumiera la presidencia en 2023.

Reunión con , líder de Vox. Esta cita supone un paso más en la consolidación de su alianza política, tras haber mantenido múltiples encuentros desde que Milei asumiera la presidencia en 2023. Encuentro con Jesús Huerta de Soto: El mandatario también se reunirá con el economista ultraliberal español, a quien considera uno de sus grandes referentes teóricos.

Reconocimiento al pensamiento austriaco

Antes de concluir su estancia, Milei asistirá a la entrega de un premio en honor a Ludwig von Mises. La figura de este economista austriaco es fundamental en la retórica del presidente argentino, sirviendo de base para las políticas de desregulación y libre mercado que aplica en su país.

El presidente tiene previsto emprender el vuelo de regreso inmediatamente después de los actos del sábado, para aterrizar en Buenos Aires durante la mañana del domingo.