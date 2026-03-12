El rey Felipe VI ha llevado a cabo una significativa reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz. Esta visita oficial, realizada el jueves, busca estrechar los lazos entre España y Bolivia, subrayando la importancia de las relaciones hispano-bolivianas.

La visita del monarca español se enmarca dentro de una gira por Sudamérica, que comenzó con la toma de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast, en Valparaíso. La reunión con Paz es un paso importante para fortalecer la cooperación entre ambos países y promover inversiones que beneficiarían al desarrollo económico de Bolivia.

El rey Felipe VI llegó a Bolivia un día antes de la reunión y participó en un desayuno con empresarios de España y Bolivia, un evento que subraya el interés por incrementar la inversión española en el país andino. Este encuentro con líderes empresariales también es parte fundamental de la estrategia de la monarquía para fomentar la economía boliviana mediante proyectos de inversión.

Luego de sus actividades en el desayuno, el monarca se trasladó a la plaza Murillo, considerada el núcleo de la política boliviana. Allí fue recibido por el canciller Fernando Aramayo, quien fue parte del protocolo previo a su ingreso al Palacio Quemado, donde se realizaron los encuentros oficiales.

En la plaza, una unidad militar de los Colorados de Bolivia proporcionó guardia al rey, y posteriormente Felipe VI fue recibido con honores por el presidente, su familia y varios ministros en el vestíbulo del Palacio Quemado. Esta ceremonia fue testimonio del respeto y la importancia que tienen estas relaciones bilaterales.

Uno de los momentos más destacables durante la visita fue el saludo del rey a una anciana en la plaza, donde rompió el protocolo para interactuar directamente con la ciudadanía. Este gesto humano resalta la conexión entre el monarca y el pueblo boliviano y fue seguido por fotografías con niños emocionados por conocer al rey.

Al llegar al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef), Felipe VI fue recibido por la directora en funciones, la arqueóloga Patricia Álvarez. Juntos, realizaron un recorrido por las exposiciones del museo, una visita que refleja el interés del rey por la cultura y las tradiciones bolivianas, mostrando su disposición a conocer más sobre el rico patrimonio del país.

Después de esta visita cultural, tanto el rey como el presidente Rodrigo Paz regresarán al Palacio Quemado para compartir un almuerzo. Este encuentro concluye una jornada extensa que resalta la solidaridad entre España y Bolivia y posiblemente abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación en el futuro.

La relación personal entre Rodrigo Paz y Felipe VI también se destaca, con el presidente mencionando su «amistad de juventud» en entrevistas recientes. Esta conexión personal puede ser un factor crucial en la facilidad con la que ambos países pueden dialogar sobre temas cruciales que afecten a Bolivia en el ámbito internacional.