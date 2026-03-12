El sorteo europeo de la semana celebra una nueva edición este 12 de marzo; consulte la combinación ganadora y el número ‘Sueño’

Este jueves, 12 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de EuroDreams, el sorteo de ámbito europeo gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este juego, que destaca por ofrecer sus premios principales en forma de rentas mensuales durante años, vuelve a convocar a miles de participantes esta noche.

A continuación, puede consultar la combinación ganadora y el número ‘Sueño’ correspondientes al sorteo de hoy.

Resultado de EuroDreams de hoy, jueves 12 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: 02 09 20 23 35 36

02 09 20 23 35 36 Sueño: 4

¿Cómo funciona el sorteo?

Para participar en EuroDreams, el jugador debe seleccionar seis números en una tabla del 1 al 40, además de un número adicional llamado ‘Sueño’ en una tabla del 1 al 5.

Los premios principales son:

Primera categoría (6 aciertos + Sueño): 20.000 euros al mes durante 30 años.

20.000 euros al mes durante 30 años. Segunda categoría (6 aciertos): 2.000 euros al mes durante 5 años.

Información sobre el cobro y validez

Premios menores: Se pueden validar y cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial.

Se pueden validar y cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial. Premios mayores: Al tratarse de rentas mensuales, el proceso de gestión se realiza directamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).