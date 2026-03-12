El sorteo europeo de la semana celebra una nueva edición este 12 de marzo; consulte la combinación ganadora y el número ‘Sueño’
Este jueves, 12 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de EuroDreams, el sorteo de ámbito europeo gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este juego, que destaca por ofrecer sus premios principales en forma de rentas mensuales durante años, vuelve a convocar a miles de participantes esta noche.
A continuación, puede consultar la combinación ganadora y el número ‘Sueño’ correspondientes al sorteo de hoy.
Resultado de EuroDreams de hoy, jueves 12 de marzo de 2026:
- Combinación ganadora: 02 09 20 23 35 36
- Sueño: 4
¿Cómo funciona el sorteo?
Para participar en EuroDreams, el jugador debe seleccionar seis números en una tabla del 1 al 40, además de un número adicional llamado ‘Sueño’ en una tabla del 1 al 5.
Los premios principales son:
- Primera categoría (6 aciertos + Sueño): 20.000 euros al mes durante 30 años.
- Segunda categoría (6 aciertos): 2.000 euros al mes durante 5 años.
Información sobre el cobro y validez
- Premios menores: Se pueden validar y cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial.
- Premios mayores: Al tratarse de rentas mensuales, el proceso de gestión se realiza directamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).