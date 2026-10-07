La presidenta de la Comunidad de Madrid repasa en un libro autobiográfico los episodios más relevantes de su trayectoria, desde su infancia hasta su experiencia con el aborto que sufrió en 2023.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la publicación de su primer libro de memorias, titulado Íntimo, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ofrece un recorrido «al completo» por su trayectoria vital y política. De la mano de la editorial Planeta, la obra saldrá a la venta el próximo 2 de diciembre, solo tres días después de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre tras el adelanto electoral de Pedro Sánchez y el rechazo en el Congreso de los Diputados a sus decretos sobre la crisis de la vivienda. En el texto, redactado con el lenguaje directo que la caracteriza, la dirigente madrileña aborda desde sus orígenes familiares hasta pasajes inéditos de su vida privada, incluyendo el aborto que padeció en 2023.

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Un recorrido desde la infancia en Chamberí hasta los grandes hitos políticos

La obra se apoya en fotografías e imágenes para articular un relato autobiográfico que abarca desde la niñez de Díaz Ayuso en el barrio madrileño de Chamberí y en la localidad de Sotillo de la Adrada hasta la actualidad. Según la propia autora, el proceso de escritura se desarrolló durante los meses de verano. «En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego», ha explicado la líder del Partido Popular madrileño en un comunicado.

En sus páginas, la publicación recorre su etapa de juventud, sus años de estudio, la consolidación de su compromiso político y algunas de las campañas más destacadas de su carrera, como la articulada bajo el lema ‘Comunismo o libertad’. Asimismo, el libro aborda su posicionamiento antinacionalista, la gestión al frente de la autonomía durante la crisis sanitaria de la Covid-19, sus viajes oficiales y sus aficiones personales, entre las que destacan la música, el deporte y la gastronomía.

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De los episodios personales al análisis de los protagonistas de la actualidad

Más allá de la dimensión pública e institucional, Íntimo reserva un espacio destacado para acontecimientos de carácter estrictamente personal. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid afronta por primera vez en detalle episodios dramáticos de su vida, como la pérdida gestacional que sufrió en 2023. De acuerdo con la información aportada por la editorial Planeta, Díaz Ayuso no evita pronunciarse en estas memorias sobre algunos de los protagonistas que han marcado su devenir personal y político, ofreciendo su visión sobre las figuras y las vivencias que han ido moldeando su ideario.