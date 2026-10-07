Los efectivos alegaron ser desertores de las Fuerzas Armadas de Marruecos y solicitaron no ser deportados por temor a las represalias; en el campamento empleaban pertrechos oficiales como sacos de dormir reglamentarios del ejército vecino.

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CEUTA — Agentes de la Policía Nacional han identificado a varios miembros de las Fuerzas Armadas de Marruecos integrados entre los miles de personas que ocupaban el asentamiento chabolista de la playa de El Trampolín, en Ceuta, cuyo desalojo se completó en los últimos días. La identificación de los uniformados marroquíes se produjo durante las labores de Filiación y control desarrolladas por las unidades de Extranjería e Información en el marco del macrodispositivo policial y militar desplegado en la zona.

Durante los interrogatorios e inspecciones sobre el terreno, los soldados manifestaron a las autoridades españolas que son en realidad desertores del ejército del Reino de Marruecos. Los nacionales del país vecino rehusaron ser repatriados a través del paso fronterizo de El Tarajal, argumentando que su retorno acarrearía severas consecuencias penales y represalias por parte de la justicia militar de su país debido al abandono de filas.

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Empleo de pertrechos militares e implicaciones de seguridad

La presencia de los militares en el campamento quedó en evidencia no solo tras la comprobación de sus filiaciones, sino también por el hallazgo de material logístico de uso militar en las infraestructuras improvisadas. Entre los enseres intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado figuraban sacos de dormir reglamentarios e indumentaria perteneciente a las dotaciones de las Fuerzas Armadas de Marruecos.

El hallazgo se produce en pleno proceso de desmantelamiento de los núcleos de infravivienda levantados en el litoral de Ceuta —donde se han llegado a retirar casi 300 toneladas de residuos en enclave de El Trampolín y Benítez— y añade un nuevo elemento de complejidad al operativo de seguridad transfronterizo en la ciudad autónoma. Los servicios de Extranjería tramitan las diligencias correspondientes para determinar la situación administrativa de los identificados y evaluar sus alegaciones de deserción antes de resolver los expedientes de devolución o expulsión.