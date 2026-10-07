Las patrullas se reducen a la mitad y se restringe el paso por barrios periféricos, según fuentes del colectivo, en una medida que busca proyectar normalidad tras cifrarse en cerca de 15.000 los migrantes que siguen en la ciudad.

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CEUTA — El Ministerio de Defensa ha comenzado a reducir de forma progresiva la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles de Ceuta. Según han trasladado fuentes militares, los dispositivos de patrulla de las distintas unidades desplegadas —entre las que se encuentran Legión, Regulares, Caballería y Policía Militar— han pasado de estar integrados por cuatro soldados a contar con dos efectivos.

La reestructuración del operativo incluye asimismo instrucciones para limitar o suspender las patrullas en determinadas zonas periféricas y barriadas de la ciudad autónoma, tales como El Príncipe, Hadú, La Pantera, Los Rosales, El Tarajal o Benzú. La medida coincide en el tiempo con la finalización de los relevos procedentes de Canarias y la reordenación del contingente tras dos meses de despliegue continuado.

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Reclamaciones sobre las condiciones de servicio y marco de actuación

Desde las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), se ha advertido del desgaste físico y psicológico que acumulan las tropas debido a la intensidad de los turnos de servicio y la falta de descansos tras las intervenciones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha vuelto a solicitar a Defensa la dotación de apoyo psicológico para el personal desplazado, así como un marco normativo claro y dotación de medios de protección adecuados para garantizar la seguridad de los efectivos durante sus labores de vigilancia urbana.

Paralelamente, la asociación ha solicitado formalmente una audiencia con la Casa Real para trasladar de primera mano la situación operativa que atraviesa el contingente destinado en Ceuta.

El Gobierno local cifra en 15.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

La reducción del número de patrullas se produce mientras las autoridades locales insisten en que la crisis migratoria dista de haberse resuelto. En un acto institucional celebrado en Madrid con motivo de la concesión de la Medalla de Oro del Senado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó en cerca de 15.000 las personas que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva registrada en julio, reiterando la necesidad de mantener el respaldo institucional y la presencia del Estado en el territorio.