Este sábado se cumplen 47 años desde que España ratificó la Constitución de 1978, un hito que marcó la transición del país hacia la democracia. Para conmemorar esta fecha, la periodista Mara Torres reunió a cuatro mujeres que cubrieron aquel momento histórico: Nativel Preciado, Julia Navarro, Pilar Cernuda y Amalia Sánchez Sampedro. Todas ellas relataron los desafíos que enfrentaron como jóvenes periodistas en un entorno dominado por hombres y marcado por el machismo.

Las profesionales recordaron cómo, además de ganarse un lugar en las redacciones, debían lidiar con actitudes de acoso y paternalismo. Nativel Preciado relató que su jefe llegó a darle un cachete en el trasero durante el trabajo, y que su respuesta inmediata fue devolverle un ligero bofetón. «Pensé que aquello había acabado con mi carrera, pero no pasó nada», recordó. Como consecuencia, le asignaron cubrir el deporte que menos le gustaba: el boxeo.

El machismo también estuvo presente en el Congreso de los Diputados. Julia Navarro contó que un diputado de derechas le tiró de las coletas mientras caminaba por el pasillo, un gesto que respondió con un bofetón. «Me quedé horrorizada al ver a quién le había dado», señaló. Amalia Sánchez Sampedro mencionó episodios similares, como cuando José Solís, conocido como «la sonrisa del Régimen», intentaba tocarle el pelo en el Congreso.

A pesar de estos obstáculos, las periodistas contaron cómo aliados como Josep Solé Barbera del PSUC defendieron su derecho a trabajar, evitando que se les retirara la acreditación y permitiéndoles continuar con su labor informativa.

Estas historias muestran que, detrás de la construcción de la democracia española, también hubo mujeres que enfrentaron la discriminación de su tiempo y lucharon para ser reconocidas como profesionales en igualdad de condiciones.