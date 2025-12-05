El Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE), y entrará en vigor el 1 de enero de 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029.

El acuerdo, firmado a finales de octubre por Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la representación empresarial, llega tras meses de negociaciones y movilizaciones sindicales, incluyendo concentraciones en julio frente al edificio Trujillo, en protesta por lo que los sindicatos consideraban un “planteamiento empresarial inaceptable”.

Condiciones laborales y descansos

El convenio establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, incluyendo 15 minutos diarios de pausa y el tiempo destinado a la limpieza y preparación del establecimiento. Además:

Los trabajadores tendrán 12 horas continuadas de descanso entre jornadas .

. La jornada partida se define como aquella con un descanso mínimo de tres horas , sin que cada tramo exceda las cinco horas.

, sin que cada tramo exceda las cinco horas. El descanso semanal mínimo será de un día y medio, aumentando a dos días consecutivos en empresas con jornadas continuadas de 24 horas.

será de un día y medio, aumentando a en empresas con jornadas continuadas de 24 horas. Los días festivos abonables y no recuperables serán compensados por la empresa.

Las vacaciones anuales serán de al menos 30 días ininterrumpidos, con un cálculo proporcional para quienes tengan menos de un año trabajado. Las fechas serán comunicadas con un mínimo de dos meses de antelación.

Derechos y beneficios

El documento también regula aspectos como ropa de trabajo, seguridad e higiene, incapacidad temporal, incapacidad permanente, fallecimiento, premios por matrimonio y natalidad, y la bolsa de vacaciones.

En materia económica, se establecen:

Salario base según tablas del convenio.

Incremento del 25% por indemnización de residencia .

. Complemento de antigüedad, que va del 5% al 60% según los trienios acumulados.

según los trienios acumulados. Pagas extraordinarias fijas en verano y Navidad , abonadas el 15 de julio y el 15 de diciembre.

, abonadas el 15 de julio y el 15 de diciembre. Plus de transporte, plus de quebranto, plus de compensación, horas extraordinarias, paga de beneficios, anticipos y abono de nóminas.

Además, el convenio contempla condiciones para trabajadores de servicios extras, régimen disciplinario, igualdad y derechos LGTBI.

Las partes firmantes destacan que este acuerdo es clave para garantizar estabilidad en el sector, mejorar la calidad del empleo y fortalecer los servicios turísticos de Ceuta, un sector que enfrenta retos importantes y que requiere el respaldo de instituciones públicas y privadas.