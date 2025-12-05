Un camión tráiler cargado con 20 toneladas de latas de cerveza Mahou volcó esta madrugada en el kilómetro 51 del anillo exterior de la M-50, a la altura de Getafe, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente provocó que la carga quedara esparcida por la calzada, obligando a los Bomberos a intervenir para asegurar el vehículo. Las imágenes difundidas por el 112 muestran las cajas de cerveza dispersas por toda la carretera. Durante los trabajos de limpieza, un turismo colisionó con la caja del tráiler.

El conductor del camión fue atendido por sanitarios del SUMMA y trasladado al hospital de Getafe con lesiones leves. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas del accidente, mientras la carretera permaneció cortada hasta la retirada del vehículo y la carga.

El incidente se suma a otros accidentes registrados en la M-50 durante la madrugada. En Fuenlabrada, un hombre de 49 años falleció al chocar su turismo contra la parte trasera de un camión, mientras que en el kilómetro 36 del anillo interior de Madrid, otro camión colisionó con un vehículo detenido en el arcén, dejando a su conductor con fracturas graves.

Los equipos de emergencias han trabajado durante toda la madrugada para atender a los heridos, retirar los vehículos y garantizar la seguridad vial en la zona.