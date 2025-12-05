El Partido Popular de Ceuta ha mostrado su preocupación tras la publicación del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024, elaborado por el Ministerio de Sanidad, que refleja una situación sanitaria “alarmante” en la ciudad. Según el informe, la población ceutí presenta una menor esperanza de vida y peores indicadores de salud que la media nacional, además de contar con menos recursos asistenciales.

El senador del PP por Ceuta, Hakim Abdeselam, señaló que la esperanza de vida en la ciudad se sitúa en 81,1 años, frente a los 83,8 del promedio español, mientras que los años de vida saludable, agrupados con Melilla, alcanzan los 69,5 años, casi diez menos que la media estatal. Para el PP, estos datos evidencian que los ceutíes “no solo viven menos, sino que enferman antes y durante más tiempo”.

La formación también denuncia que Ceuta dispone de la menor dotación de profesionales de enfermería en Atención Primaria y una de las tasas más bajas de médicos en hospitales públicos, además de carecer de unidades de referencia para patologías complejas. “Este déficit estructural refleja la ausencia de una planificación sanitaria ajustada a las necesidades reales del territorio”, señala el comunicado del partido.

El PP critica asimismo la falta de datos propios sobre estilos de vida, determinantes sociales de la salud o valoración ciudadana del sistema sanitario, información que sí se recopila en otras comunidades autónomas. Para los populares, esta carencia “impide cualquier planificación seria” y evidencia que el Ministerio no cuenta con un modelo sanitario adaptado a Ceuta.

Ante esta situación, el Partido Popular exige al Gobierno explicaciones y la elaboración de un plan sanitario específico para la ciudad, con recursos suficientes y basado en datos locales, insistiendo en que “los ceutíes merecen el mismo derecho a la protección de la salud que cualquier ciudadano español”.