El próximo domingo, a las 21 horas, muchos aficionados de Ceuta estarán pendientes del Granada. La conexión entre ambas ciudades tiene un nombre: José Martínez Sánchez, más conocido como Pirri, el ceutí que alcanzó la gloria en el Real Madrid.

Nacido en marzo de 1945, Pirri creció en las Puertas de Campo, encima del negocio de autobuses de su padre. Centrocampista versátil, capaz de desempeñar funciones de líbero, desarrolló casi toda su carrera en el club blanco, donde es el noveno jugador histórico con más partidos y goles.

Los primeros pasos: del Imperio de Riffien al Atlético de Ceuta

Su debut en el fútbol fue en el Imperio de Riffien, donde jugó hasta categoría infantil. Posteriormente pasó a las filas juveniles del Atlético de Ceuta, y a los 17 años ya formaba parte de su primer equipo en la temporada 62-63, compaginando estudios y fútbol en Los Cármenes y el Alfonso Murube.

El entrenador Pepe Millán, exjugador del Granada, apostó por Pirri y lo incorporó al club granaíno en noviembre, apenas iniciada la temporada, para cubrir bajas en la delantera. El joven ceutí abandonó temporalmente sus estudios de medicina y debutó en Segunda División ante Las Palmas.

El salto a la élite: del Granada al Real Madrid

Su desempeño en Segunda División despertó el interés de varios clubes, incluyendo el Espanyol. Sin embargo, fue el Real Madrid quien logró su fichaje, tras un acuerdo económico con el Atlético de Ceuta. En solo tres años, Pirri pasó de la Tercera División con Ceuta, a Segunda con Granada, y finalmente a la élite con el club madrileño, donde José Villalonga lo llevó a Inglaterra en 1966, tras ganar Liga y Copa de Europa.

Internacional y héroe de España

Pirri debutó en un Mundial contra Argentina, marcando el único gol español en aquel partido. Participó también en el triunfo ante Suiza y estuvo presente en el Mundial de Argentina 78 como veterano, disputando minutos frente a Austria y Suecia. Durante su carrera internacional y de club, Pirri sumó ocho Ligas y dos Copas.

El final de una carrera y la vida más allá del campo

Tras cerrar su etapa como jugador en México, Pirri regresó al Real Madrid, primero como miembro del cuerpo médico y luego como secretario técnico y director deportivo hasta el año 2000. Fue el primer futbolista en recibir la “Laureada” de Santiago Bernabéu tras disputar la final de la Copa del Generalísimo de 1968 con fiebre tifoidea y una clavícula rota.

Doctor en medicina y casado con la actriz Sonia Bruno, su hijo Dani Pirri continuó la tradición en el club como fisioterapeuta. Hoy, Pirri es presidente de honor del Real Madrid y comparte su experiencia y conocimiento futbolístico en Radio Nacional.