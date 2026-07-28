El capítulo 874 de ‘La Promesa’ enfrentará nuevamente a las hermanas Petra y Tomasa, pero la discusión terminará con una agresión que dejará humillada al ama de llaves. María Fernández, por su parte, anunciará el nombre elegido para su hija mientras Carlo continúa afectado por el beso que presenció entre ella y Samuel.

Advertencia: este artículo contiene avances del capítulo 874 de ‘La Promesa’.

La tensión aumentará este martes 28 de julio en ‘La Promesa’. La 1 emitirá el capítulo 874 de la serie, una entrega marcada por la violenta reacción de Tomasa contra Petra y por una decisión de María Fernández cargada de significado.

María revelará que su hija se llamará Jana, en recuerdo de la joven que cambió para siempre la vida de los habitantes del palacio. El anuncio llegará después de que Carlo descubriera el acercamiento entre María y Samuel, cuyo beso amenaza con abrir una nueva crisis sentimental.

Mientras tanto, Ciro seguirá fingiendo que desea ayudar a Manuel y Julieta, aunque en realidad trabaja junto a Lorenzo para traicionarlos. RTVE sitúa estas tramas en el capítulo 874, correspondiente al martes 28 de julio.

Tomasa abofetea a Petra tras una dura discusión

Petra continúa pasándolo mal desde la llegada de Tomasa a La Promesa. La relación entre las dos hermanas, que ya estaba marcada por antiguas heridas, se ha deteriorado todavía más debido a las maniobras de la doncella del duque de Buenaventura.

En el nuevo capítulo, Petra le reprochará a Tomasa la jugarreta que provocó que Leocadia se enfrentara a ella. Lejos de disculparse o tratar de aclarar lo sucedido, Tomasa responderá de la peor manera.

La doncella le dará una bofetada a su hermana, dejándola completamente humillada. El enfrentamiento confirmará que Tomasa no tiene intención de reconciliarse con Petra y que está dispuesta a seguir imponiendo su autoridad dentro del servicio.

Ricardo, consciente del sufrimiento de Petra, se ofrecerá a ayudarla. Su apoyo podría convertirse en una pieza importante mientras aumenta el aislamiento de la antigua ama de llaves y se intensifica el conflicto con su hermana.

María Fernández revela el nombre de su hija

María Fernández protagonizará otro de los grandes momentos del episodio. Después de temer por la vida de su bebé y superar semanas de enorme angustia, la doncella anunciará finalmente el nombre que ha elegido para la pequeña.

La niña se llamará Jana, un homenaje directo a Jana Expósito, cuya muerte dejó una profunda huella en el palacio y, especialmente, entre los miembros del servicio.

El nombre permitirá mantener vivo el recuerdo de la antigua doncella y supondrá uno de los reconocimientos más emotivos realizados por la serie desde la desaparición del personaje.

RTVE ya había planteado entre sus seguidores el debate sobre cómo debía llamarse la hija de María Fernández. El capítulo 874 resolverá la incógnita con una elección estrechamente vinculada a la historia de ‘La Promesa’.

Carlo no puede olvidar el beso de María y Samuel

El anuncio se producirá mientras Carlo continúa conmocionado por lo que presenció entre María Fernández y Samuel.

En el capítulo anterior, el sacerdote besó a María y ella correspondió al gesto. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Carlo estaba observándolos desde la puerta.

La escena dejó al lacayo sin palabras y abrió un nuevo conflicto sentimental. Carlo se había acercado a María durante los momentos más difíciles relacionados con la salud de la niña, por lo que descubrir sus sentimientos hacia Samuel supondrá un golpe especialmente doloroso. RTVE confirmó que Carlo presenció el beso sin que la pareja reparara en su presencia.

En el capítulo 874 seguirá afectado por lo ocurrido. La gran incógnita será si decide enfrentarse a María, pedir explicaciones a Samuel o guardar silencio mientras intenta asimilar la situación.

Ciro se gana la confianza de Manuel y Julieta

Ciro continuará desarrollando el plan que ha preparado junto a Lorenzo. Ante Manuel y Julieta fingirá estar completamente comprometido con el trabajo en la biblioteca y con la elaboración de un manual para resolver averías.

La propuesta entusiasmará a los dos jóvenes. Manuel aportará sus conocimientos técnicos y Julieta se encargará de preparar las ilustraciones, convencidos de que Ciro desea colaborar sinceramente con ellos.

Sin embargo, todo forma parte de una estrategia para ganarse su confianza y facilitar una futura traición. Ciro seguirá ocultando sus verdaderas intenciones mientras trabaja en connivencia con el capitán de la Mata.

La proximidad entre Manuel y Julieta también puede complicar el plan. Ambos han dejado de ocultar lo que sienten y su relación se ha fortalecido después de su primer beso, aunque deberán mantenerla en secreto.

Alonso desconfía de las intenciones de Máximo

La presencia del duque de Buenaventura continúa generando inquietud entre los Luján. Alonso sospecha que Máximo no ha regresado únicamente para visitarlo, sino que pretende atraer a Curro y apartarlo de La Promesa.

Durante el capítulo, el marqués le reprochará que parezca más interesado en su hijo que en reencontrarse con él. También compartirá con Leocadia y Lorenzo su preocupación por las verdaderas intenciones del duque.

Máximo, por su parte, continuará tratando de acercarse a Ángela pese a los constantes rechazos de la joven. Su interés está relacionado con el secreto recientemente revelado: el duque es el verdadero padre de Ángela, una información capaz de alterar por completo las relaciones dentro del palacio.

Martina y Adriano siguen viviendo su amor en secreto

Martina y Adriano aprovecharán la ausencia de Jacobo para continuar con su relación clandestina.

Los dos se encuentran cada vez más entregados a sus sentimientos, aunque son conscientes de que su historia puede tener consecuencias graves cuando Jacobo descubra la verdad.

Mientras disfrutan de su particular burbuja, las sospechas y los conflictos continúan creciendo a su alrededor. La relación dejará de ser sostenible en secreto si alguno de los habitantes del palacio los descubre juntos.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘La Promesa’

En el capítulo 873, Ciro sorprendió a Manuel y Julieta con su propuesta de preparar un manual para averías. Los dos aceptaron la idea sin sospechar que estaba actuando de acuerdo con Lorenzo.

Petra lamentó la maniobra de Tomasa, mientras Pía y Ricardo comprobaron que los nuevos integrantes del servicio estaban haciendo todo lo posible para dificultar la convivencia.

Las cocineras se vengaron de Julio hirviendo col, uno de los alimentos que más detesta, aunque la estrategia generó nuevas quejas. Tomasa, por su parte, continuó comportándose de manera autoritaria.

Alonso expresó su temor a que Máximo consiguiera separar a los jóvenes de la familia. Martina y Adriano siguieron disfrutando de su relación a escondidas y Leocadia trató de advertir a Ángela sobre las manipulaciones del duque.

El momento decisivo llegó cuando Samuel besó a María Fernández. Ella respondió al beso sin saber que Carlo había presenciado toda la escena.

Cuándo se emite el capítulo 874 de ‘La Promesa’

El capítulo 874 de ‘La Promesa’ está previsto para este martes 28 de julio de 2026 en la programación de tarde de La 1.

La entrega también podrá recuperarse en RTVE Play, plataforma en la que se encuentran disponibles los capítulos anteriores, avances semanales y contenidos especiales de la serie.

Nota: La programación puede modificarse por acontecimientos informativos o decisiones de última hora. El horario definitivo debe comprobarse en la parrilla oficial de La 1 y en RTVE Play.