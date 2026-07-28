Dulceida y Alba Paul volverán a celebrar su amor diez años después de su primera boda en Sitges. La creadora de contenido ha mostrado por primera vez el anillo de compromiso y ha adelantado que el mar volverá a estar presente en una ceremonia en la que su hija Aria tendrá un papel especial.

Dulceida y Alba Paul preparan una nueva boda. La pareja ha confirmado su intención de volver a darse el “sí, quiero” coincidiendo con el décimo aniversario de la ceremonia que celebraron en 2016 junto al mar.

La creadora de contenido mostró el anillo de compromiso en sus redes sociales después de haber mantenido la imagen en privado durante varios días. Junto a las fotografías, respondió a la petición de Alba Paul con un mensaje directo: “Sí quiero, siempre”.

El anuncio no supone el inicio de los preparativos, ya que ambas habían hablado anteriormente de su intención de renovar sus votos. La publicación permite ahora ver el anillo elegido por Alba y confirma la ilusión de Dulceida ante la próxima celebración.

Así es el anillo de compromiso de Dulceida

El anillo mostrado por Dulceida presenta un aro fino con pequeñas piedras incrustadas y una piedra central redonda rodeada de brillantes.

Se trata de un diseño clásico y discreto que la creadora de contenido ha querido enseñar finalmente a sus seguidores. Según explicó, había esperado porque quería preparar unas fotografías especiales, pero decidió compartirlo sin demorarlo más.

Dulceida también dedicó unas palabras a Alba Paul y aseguró que se siente afortunada no por la joya, sino por la persona que se la ha regalado. Además, dejó una pista sobre el escenario de la boda al expresar sus ganas de “volver a celebrar el amor con el mar de fondo”.

Una nueva boda diez años después de Sitges

La primera ceremonia de Dulceida y Alba Paul tuvo lugar el 10 de septiembre de 2016 en una cala de Sitges, Barcelona. El enlace, celebrado frente al mar y rodeado de familiares y amigos, fue oficiado por personas cercanas a la pareja.

Aquella boda tuvo un carácter simbólico. La pareja formalizó legalmente su relación años después mediante una ceremonia civil más íntima, por lo que el nuevo enlace estará enfocado principalmente en renovar sus votos y celebrar una década desde su primer “sí, quiero”.

Por este motivo, más que una nueva unión legal, la celebración será una reafirmación de su relación y del proyecto familiar que han construido juntas.

Aria tendrá un papel especial en la ceremonia

La boda está prevista para septiembre y tendrá a Aria, la hija de la pareja, como una de sus grandes protagonistas.

Dulceida y Alba Paul ya habían adelantado que la pequeña desempeñará un papel especial durante la ceremonia, aunque no han revelado todos los detalles. Ambas han señalado que su presencia hará que esta celebración sea muy diferente a la de 2016.

Aria nació el 15 de octubre de 2024 y desde entonces se ha convertido en el centro de la vida familiar de las dos creadoras de contenido. La nueva boda les permitirá renovar sus promesas acompañadas por su hija, algo que no era posible durante su primer enlace.

Una relación marcada por una ruptura y la reconciliación

Dulceida y Alba Paul comenzaron su relación en 2014 después de conocerse en Barcelona. Dos años más tarde celebraron su boda en Sitges y se convirtieron en una de las parejas más conocidas del panorama digital español.

En 2021 anunciaron su separación después de varios años juntas. La ruptura se prolongó aproximadamente un año y medio, hasta que retomaron su relación en 2023 y comenzaron una nueva etapa.

Desde su reconciliación, ambas han reforzado su proyecto familiar, han formalizado su unión y han compartido públicamente algunos de los principales momentos de su maternidad.

Los preparativos de la boda ya están en marcha

La pareja llevaba varios meses hablando sobre la celebración y había adelantado que se produciría coincidiendo con el décimo aniversario de su primer enlace.

Aunque todavía no han comunicado todos los detalles, la ceremonia se celebrará previsiblemente en septiembre, contará con numerosos invitados y volverá a tener el mar como parte importante del escenario.

La publicación del anillo confirma así uno de los pasos más simbólicos de los preparativos. Para Dulceida y Alba Paul, la nueva boda será una oportunidad para celebrar su reconciliación, su familia y una historia de amor que comenzó hace más de una década.