El capítulo 453 de ‘Valle Salvaje’ llevará a Pura a una situación límite cuando Dámaso la acorrale para descubrir dónde se encuentra el niño. Mientras tanto, Rosalía tratará de acercarse a Rafael para averiguar si está relacionado con el robo de su hija y Pepa se planteará salir en busca de Francisco.

Advertencia: este artículo contiene avances del capítulo 453 de ‘Valle Salvaje’.

La tensión se dispara en ‘Valle Salvaje’. La 1 tiene previsto emitir este martes 28 de julio el capítulo 453 de la serie, una entrega marcada por la violenta amenaza de Dámaso contra Pura y las sospechas que Rosalía todavía mantiene sobre Rafael.

El avance oficial de RTVE confirma que Dámaso acorralará a la partera y llegará a colocarle un cuchillo en el cuello. La escena estará relacionada con el secreto que rodea al hijo de Adriana y con las decisiones tomadas por Pura y Petra después del intercambio de los bebés.

Dámaso amenaza de muerte a Pura

Dámaso se presentará en la casa de las parteras decidido a obtener respuestas. El hombre está convencido de que Pura y Petra no cumplieron sus órdenes y quiere descubrir qué ocurrió realmente con el niño.

Al exigirle que revele dónde se encuentra, Pura se negará a facilitarle la información. La respuesta provocará que Dámaso pierda el control, la acorrale y la amenace de muerte mientras sostiene un cuchillo contra su cuello.

La escena se presenta como el momento más peligroso del capítulo. Pura tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger el secreto y evitar que Dámaso encuentre al pequeño.

El enfrentamiento también puede convertirse en un punto de inflexión para la trama del intercambio de bebés, ya que cualquier confesión de la partera podría destapar definitivamente lo sucedido durante el parto de Adriana.

Rosalía se acerca a Rafael para descubrir la verdad

Rosalía continuará convencida de que Rafael podría haber participado en el robo de su hija. Aunque Leonor intenta hacerla reflexionar, ella le pedirá permanecer cerca del duque para investigar qué esconde detrás de su comportamiento aparentemente noble.

Rafael, por su parte, seguirá profundamente afectado por el recuerdo de Adriana. Rosalía aprovechará ese estado emocional para acompañarlo y escuchar una confesión íntima relacionada con la mujer a la que todavía llora.

Según el avance oficial, Rosalía sorprenderá a Rafael con una propuesta para honrar la memoria de Adriana. El gesto puede acercarlos, aunque las verdaderas intenciones de ella estarán marcadas por su necesidad de descubrir quién ordenó arrebatarle a María.

Pepa quiere salir en busca de Francisco

La desaparición de Francisco mantiene a Pepa sumida en la incertidumbre. La mujer reconocerá ante Amadeo que desea confiar en que regresará, pero no puede continuar esperando sin conocer su paradero.

Por ese motivo, le preguntará si estaría dispuesto a acompañarla para buscar a su hijo. Pepa todavía conserva la esperanza de encontrarlo y aclarar qué lo llevó a abandonar Valle Salvaje.

Mientras tanto, las sospechas comenzarán a dirigirse hacia Martín. Matilde cree que podría saber más de lo que admite sobre la marcha de Francisco y que está ocultando información importante.

Alejo descubre la distancia entre Bárbara y Luisa

Alejo percibirá que la relación entre Bárbara y Luisa ha cambiado. Ambas se han distanciado después de sus últimas discrepancias y tratarán de hacerle creer que lo mejor es permanecer separadas durante un tiempo.

El joven comprenderá que existe un problema más profundo y que las dos podrían estar escondiendo información relacionada con la investigación sobre las parteras y el intercambio de los recién nacidos.

Alejo también tendrá que cancelar un paseo a caballo con su primo Braulio. Con la intención de favorecer un acercamiento, propondrá a Manuela que sea ella quien lo acompañe, pero la joven rechazará la invitación.

Victoria pide a Mercedes que no se enfrente a Dámaso

Después del desmayo de Mercedes, Victoria intentará convencerla de que no actúe impulsivamente. Le advertirá que Dámaso es una persona sin escrúpulos y que enfrentarse directamente a él podría tener consecuencias muy graves.

La advertencia estará plenamente justificada por lo que sucederá después con Pura. La irrupción de Dámaso en la casa de las parteras volverá a demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger sus intereses y recuperar el control de la situación.

Qué pasó en el último capítulo de ‘Valle Salvaje’

En el episodio anterior, Enriqueta exigió a Hernando que se hiciera cargo de la deuda que José Luis mantiene con ella y con su hijo.

Rafael se mostró abatido ante la proximidad del cumpleaños de Adriana, mientras Luisa intentó convencerlo de que permitiera a Rosalía ayudar con María. Al mismo tiempo, Bárbara terminó enfrentándose a Luisa por sus constantes desacuerdos.

Mercedes se negó inicialmente a abandonar su alcoba y dejó claro a Dámaso que no deseaba recibir a nadie. La situación terminó agravándose cuando perdió el conocimiento y Victoria tuvo que pedir ayuda urgentemente.

A qué hora se emite el capítulo 453 de ‘Valle Salvaje’

El capítulo 453 de ‘Valle Salvaje’ está programado para este martes 28 de julio de 2026, a partir de las 17:45 horas en La 1.

La entrega también podrá verse posteriormente en RTVE Play, donde se encuentran disponibles los capítulos, avances y contenidos especiales de la ficción.

Nota: Los horarios pueden modificarse por acontecimientos informativos o cambios de última hora en la programación. Conviene consultar la parrilla oficial de La 1 y RTVE Play antes de la emisión.