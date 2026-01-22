La cadena ya promociona el momento en el que uno de los dos concursantes completará el Rosco. El premio, que asciende a unos 2,7 millones de euros, pulverizará el récord histórico que ostentaba Rafa Castaño.

La espera ha terminado para los seguidores de Pasapalabra. Antena 3 ha confirmado a través de un vídeo promocional que «el mayor bote de la historia ya tiene dueño». Tras meses de un duelo titánico que ha mantenido a más de 2 millones de espectadores frente a la pantalla cada tarde, Manu Pascual o Rosa Rodríguez se alzarán próximamente con una cifra astronómica que ronda los 2.700.000 euros.

El programa, que lidera de forma imbatible con un 20% de cuota de pantalla, se prepara para un hito que superará los 1.816.000 euros que se llevó Óscar Díaz y el anterior récord de Rafa Castaño. El propio Roberto Leal ya vaticinaba este desenlace en una entrevista reciente para BLUPER, señalando que ambos concursantes estaban en su momento de mayor fortaleza mental y técnica.

El duelo final: La veteranía de Manu contra la puntería de Rosa

La expectación es máxima para descubrir quién de los dos protagonistas entrará en el olimpo del concurso. Por un lado, Manu Pascual se ha consolidado como el participante más veterano de la historia del formato, destacando por su temple y un conocimiento enciclopédico. Por otro, Rosa Rodríguez, la concursante coruñesa, ya acarició la gloria durante las pasadas navidades, cuando se quedó a una sola palabra de completar el Rosco.

En aquella ocasión, la letra «Y» se interpuso en su camino. Rosa falló al identificar al periodista Bernard Shrimsley (editor de The Sun entre 1972 y 1975), respondiendo en su lugar el apellido Greeley. Aquel error le impidió llevarse los 2,5 millones que había en juego entonces, pero ahora tiene una nueva oportunidad de redimirse con un premio aún mayor.

Un hito histórico en la televisión española

El premio de 2,7 millones de euros no solo es el más alto de la historia de Pasapalabra, sino uno de los mayores jamás entregados en la televisión en España. La promoción de Antena 3 ha disparado las teorías en redes sociales sobre la fecha exacta de la emisión, sugiriendo que el desenlace es inminente.

Como recordaba Roberto Leal, independientemente de quién sea el ganador, ambos se llevan un acumulado importante de dinero y una experiencia que define como «un regalazo». Sin embargo, solo uno de ellos logrará que todas las letras de su Rosco se iluminen en verde para marcar un antes y un después en el formato.