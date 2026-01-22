Un jurado declaró este miércoles no culpable a Adrian Gonzales, exoficial de policía escolar de Uvalde, Texas, por su actuación durante el tiroteo ocurrido el 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb, en el que fallecieron 19 estudiantes y dos docentes.

Gonzales enfrentaba 29 cargos por poner en peligro a menores, pero el veredicto se produjo tras aproximadamente una hora de deliberaciones, absolviéndolo de todos los cargos.

La Fiscalía argumentó que Gonzales no actuó para detener al pistolero Salvador Ramos a pesar de recibir información crucial de una auxiliar de enseñanza, lo que habría puesto en riesgo a las víctimas. Por su parte, la defensa sostuvo que el exoficial actuó según la información disponible, evacuando a los estudiantes y recopilando datos importantes antes de intervenir. Además, enfatizó que otros oficiales llegaron al lugar simultáneamente y que la responsabilidad del operativo no recaía exclusivamente en Gonzales.

Este juicio marca la segunda vez en Estados Unidos que fiscales buscan responsabilizar penalmente a un agente por su respuesta en un tiroteo masivo, después de que en 2023 el exalguacil Scot Peterson fuera absuelto por su papel en el ataque a la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Otros oficiales involucrados en el tiroteo de Uvalde, como el exjefe Pete Arredondo, aún enfrentan cargos relacionados con los hechos. La actuación de la policía durante la tragedia generó críticas generalizadas, y un informe del Departamento de Justicia de 2024 la calificó como un “fracaso”, señalando fallas sistémicas y falta de liderazgo y acción decisiva.