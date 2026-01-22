La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ordenado este miércoles una significativa reestructuración en el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con una serie de nombramientos y cambios que abarcan diversas regiones estratégicas y comandos militares del país.

Según informó el general Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la FANB, los movimientos incluyen la renovación de los comandantes de varias Regiones de Defensa Integral (Redi) y Zonas de Defensa Integral (Zodi), entre otros cargos claves dentro de la institución.

Entre las designaciones destacan la llegada del mayor general Pablo Lizano Colmenter al mando de la Redi de Los Andes —que cubre los estados de Mérida, Táchira y Trujillo— y del mayor general Erasmo Ramos Iriza como comandante de la Redi Oriental, que comprende zonas costeras en el noreste del país.

Además, se anunciaron cambios en mandos regionales de la Zodi, con oficiales como el general de división Rufo Parra Hernández en Miranda y el general de división Miguel Chacín Socorro en Delta Amacuro. Otros nombramientos afectan a Yaracuy, Monagas, Barinas, Táchira, Aragua y Falcón, entre otras jurisdicciones.

Las resoluciones, todas suscritas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, forman parte de una reorganización más amplia del estamento castrense en un contexto político marcado por la asunción de Rodríguez el pasado 5 de enero, tras una operación militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, ahora procesados en Estados Unidos.

Estos cambios representan los primeros movimientos de Rodríguez al frente de la FANB desde que asumió como mandataria encargada, buscando reorganizar el liderazgo militar en un momento de transición política y de intensas presiones internas y externas sobre Venezuela.