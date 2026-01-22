El presidente argentino, Javier Milei, participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde defendió una visión marcada por la preservación de la cultura occidental tradicional y la libertad individual. Durante su intervención, Milei aseguró que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”, en un discurso que reflejó sintonía ideológica con el expresidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario argentino señaló que Occidente enfrenta amenazas internas y externas que han debilitado sus valores fundamentales y que, según su perspectiva, América —entendida como el continente americano— debe liderar la recuperación de estos principios. La postura de Milei pone el foco en la defensa de la cultura y las instituciones tradicionales frente a lo que consideró traiciones o ataques a los pilares históricos de la civilización occidental.

Su discurso generó reacciones entre líderes y analistas presentes en el foro, muchos de los cuales destacaron el tono combativo y directo del presidente argentino, así como su énfasis en un mensaje político que combina defensa de la libertad económica con identidad cultural.

La participación de Milei en Davos se produce en un momento de consolidación de su imagen internacional, buscando proyectarse como un referente de la derecha liberal en la región y reforzar su vinculación con figuras políticas afines en Estados Unidos y Europa.