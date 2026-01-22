El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la creación de un “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN respecto a Groenlandia y la región ártica, y confirmó que suspenderá la imposición de aranceles previstos contra varios países aliados. La declaración se produjo tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial en Davos.

En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump señaló que la iniciativa será “muy beneficiosa para Estados Unidos y para todas las naciones de la OTAN”, sin ofrecer detalles sobre los términos concretos del acuerdo. Rutte, por su parte, confirmó que la publicación del mandatario estadounidense era “exactamente certera” y que había coincidencia en su contenido, aunque evitó dar explicaciones adicionales.

La medida implica, al menos por ahora, la suspensión de los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero contra ocho países aliados que han desplegado tropas en Groenlandia como muestra de apoyo a la soberanía danesa. Según Trump, se mantienen conversaciones sobre el proyecto de defensa antiaérea “Cúpula Dorada” en la región, y sus negociadores, incluido el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, informarán directamente sobre los avances.

Durante su intervención en Davos, Trump recalcó que el acuerdo garantiza a Estados Unidos “todo lo que necesita” en Groenlandia, incluyendo derechos de explotación minera, aunque evitó aclarar si esto implicará cambios en la presencia militar estadounidense en la isla. “Es un acuerdo a largo plazo… infinito, durará para siempre”, aseguró.

El anuncio llega en medio de una tensa situación transatlántica: una cumbre extraordinaria de líderes europeos en Bruselas, prevista para analizar posibles represalias a las amenazas de Washington, se mantiene, aunque algunas medidas, como nuevos aranceles sobre importaciones estadounidenses por 93.000 millones de euros, han quedado temporalmente suspendidas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la decisión de Trump, destacando la importancia de “seguir promoviendo el diálogo entre las naciones aliadas”.

El giro del presidente estadounidense marca un cambio respecto a semanas anteriores, cuando sugirió que podría tomar el control de Groenlandia por la fuerza. Esta nueva postura de negociación ha tenido un impacto inmediato en los mercados, que reaccionaron positivamente a la noticia.