Las retribuciones brutas de los docentes madrileños oscilan entre los 28.000 y los 39.000 euros anuales de entrada, en pleno estallido de la huelga indefinida del sector por la sobrecarga lectiva y la ratio de alumnos en las aulas.

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El colectivo docente de la Comunidad de Madrid se encuentra en pie de guerra. Este miércoles, 14 de octubre, tuvo lugar la primera jornada de la huelga indefinida convocada por los sindicatos educativos de la región. Las protestas, que provocaron importantes afecciones al tráfico en ejes neurálgicos de la capital como el Paseo de la Castellana y se saldaron con al menos seis heridos por cargas policiales según denunciaron portavoces del colectivo, responden a la precariedad percibida en los centros escolares, con la reducción de la jornada lectiva y la bajada de las ratios por aula como principales reivindicaciones.

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En medio de este clima de elevada crispación, el debate público vuelve a situar bajo la lupa las condiciones retributivas de los funcionarios docentes madrileños. Si bien sus emolumentos se sitúan levemente por encima de la media del mercado laboral español, las tablas salariales de la región varían sustancialmente en función del cuerpo directivo, la escala funcionarial y los complementos acumulados.

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Salario de los maestros de Educación Infantil y Primaria (Grupo A2)

Los maestros que ejercen en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria en la red pública madrileña pertenecen al Grupo A2 de la administración autonómica. Según las estimaciones reflejadas por portales especializados del sector como Red Opositor:

Sueldo mensual bruto: Entre 2.000 y 2.300 euros.

Salario bruto anual: Entre 28.000 y 32.000 euros (distribuidos en 14 pagas).

Esta nómina se compone de un sueldo base asignado al subgrupo A2 al que se adhieren el complemento de destino y el complemento específico docente, fijado por la Comunidad de Madrid para compensar las particularidades y exigencias de cada especialidad.

Salario de los profesores de Educación Secundaria Obligatoria (Grupo A1)

En un escalón superior dentro del sistema público se encuadran los docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, asignados al subgrupo estatal A1. Su formación previa y el nivel técnico requerido se traducen en asignaciones presupuestarias más elevadas:

Sueldo mensual bruto: Entre 2.400 y 2.800 euros.

Salario bruto anual: Entre 33.000 y 39.000 euros.

Al igual que en el cuerpo de maestros, los profesores de Secundaria perciben los complementos de destino y específico, si bien con cuantías superiores acordes al Grupo A1.

Antigüedad y pluses: el impacto de los trienios y sexenios

Las cifras iniciales corresponden a docentes de nueva incorporación sin antigüedad reconocida. Sin embargo, la trayectoria profesional incrementa sustancialmente la retribución final a través de dos mecanismos retributivos de carácter acumulativo:

1. Trienios: Gratificación devengada por cada tres años de servicio en la administración pública, con un incremento fijo cercano a los 42 euros mensuales por trienio acreditado.

2. Sexenios: Complemento ligado a la formación continuada y la antigüedad acumulada cada seis años. Su cuantía oscila entre los 50 y los 100 euros adicionales al mes, incrementándose progresivamente con cada tramo de seis años superado.

Un docente con 30 años de experiencia que haya consolidado cinco sexenios puede percibir un plus superior a los 400 euros mensuales adicionales, elevando la nómina global por encima de los 3.000 euros brutos al mes.

Madrid, entre las regiones con mejores sueldos pero con alta conflictividad

En el mapa nacional de las retribuciones docentes, la Comunidad de Madrid se sitúa históricamente en el vagón de cabeza de los sueldos de la enseñanza pública en España, solo superada de forma muy ajustada por el País Vasco y Cataluña. Esta circunstancia, sumada al elevado volumen de oferta pública de empleo (OPE) convocada anualmente por la Consejería de Educación, convierte a Madrid en uno de los destinos con mayor atracción de opositores de toda España.

No obstante, las elevadas retribuciones brutas no han evitado que la brecha entre el colectivo docente y la Administración autonómica se traduzca en una huelga indefinida. El profesorado madrileño insiste en que las mejoras retributivas no compensan la saturación de las aulas ni la elevada carga de horas lectivas directas, factores que merman la calidad pedagógica prestada a los alumnos en la región.