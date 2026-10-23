Miguel Ángel Ronda, profesor ceutí que ejerce actualmente en el CPIFP Alan Turing de Málaga, ha sido reconocido como el mejor profesor de Formación Profesional de España en el National Teacher Prize España 2026.

Lee tambien: UNED Ceuta inaugura el curso con poesía y homenaje

‹ › Foto 1 de 2

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Este galardón distingue a docentes que destacan por su capacidad para transformar la educación mediante metodologías innovadoras y el uso responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Lee tambien: Octubre, mes clave para el aprendizaje en los estudiantes

La entrega del premio tuvo lugar el pasado 14 de octubre en Madrid, en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, durante un encuentro dedicado al futuro de la educación tecnológica en España. El evento incluyó una mesa redonda sobre el papel de la tecnología en las aulas.

Ronda, quien trabaja en el ámbito de la Inteligencia Artificial y el Big Data, enfatiza la importancia de que el alumnado no solo aprenda a utilizar herramientas tecnológicas, sino que también comprenda su funcionamiento y pueda aplicar soluciones a problemas reales.

El National Teacher Prize España 2026 también premió a otros docentes en distintas categorías, subrayando el papel crucial de la Formación Profesional en la adaptación a los cambios provocados por la inteligencia artificial en el mercado laboral.