La hija de Paula Echevarría y David Bustamante alcanza la mayoría de edad tras superar Bachillerato y la PAU, mientras prepara su entrada a la universidad y se abre paso en el sector de la comunicación digital.

MADRID — Este lunes 17 de agosto de 2026, Daniella Bustamante alcanza los 18 años de edad y deja atrás la adolescencia. La única hija del matrimonio formado por la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante celebra su mayoría de edad tras haber completado sus estudios de Bachillerato y superar las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

Tras una infancia marcada por la protección mediática instaurada por sus padres para preservar su intimidad, la joven inicia esta nueva etapa adulta tomando sus primeras decisiones académicas y profesionales de cara al público.

Formación universitaria y camino profesional propio

Frente a la faceta artística de sus progenitores, Daniella ha optado por orientar su futuro hacia el ámbito corporativo y la comunicación estratégica:

Estudios: Ha sido admitida para cursar el Grado en Marketing en una universidad privada de la Comunidad de Madrid.

Ha sido admitida para cursar el en una universidad privada de la Comunidad de Madrid. Fichaje profesional: Ha firmado con la agencia de representación de influencers y talentos TWIC (The Wolf Is Coming).

Ha firmado con la agencia de representación de influencers y talentos (The Wolf Is Coming). Presencia en redes: Acumula más de 50.000 seguidores en TikTok, plataforma donde comparte su día a día y sus primeras experiencias en eventos.

Transición de la protección al foco mediático

Aunque durante años sus padres mantuvieron su imagen alejada de las cámaras, el acercamiento a los medios se ha producido de manera gradual a iniciativa de la propia joven.

Su primer posado oficial tuvo lugar en junio de 2025 durante los Premios ELLE junto a su madre. Posteriormente, este verano asistió por primera vez en solitario a un gran evento público en La Velada del Año VI, organizada por el creador de contenido Ibai Llanos.

La relación con sus padres y sus planes de celebración

En sus primeras intervenciones públicas, Daniella ha resaltado la gran complicidad que mantiene con su madre, a quien define como su «pilar» fundamental, mientras que mantiene también un estrecho vínculo con su padre, quien le dedicó en 2010 la canción Mi Consentida.

Para celebrar sus 18 años, la joven organizará un primer festejo íntimo junto a sus amigas de la infancia en su pueblo, para posteriormente celebrar una fiesta con su círculo social en Madrid.