El tiempo en Ceuta para este sábado, 6 de junio de 2026 viene marcado por la información de la AEMET: se esperan nubes altas y un ambiente suave. Las temperaturas oscilarán entre 17°C como mínima y 24°C como máxima, con sensaciones térmicas muy similares, desde 17°C hasta 23°C.

En cuanto al ambiente, el viento soplará desde el Este a 10 km/h, una intensidad moderada que no debería estropear los planes al aire libre. La probabilidad de precipitación es 0%, por lo que no se esperan lluvias, aunque el cielo seguirá con nubes en altura. Además, el índice UV alcanza el 10, un nivel alto para la exposición solar.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo, 7 de junio, la tendencia es de continuidad en las temperaturas, pero con un cambio importante en el cielo: la AEMET prevé muy nuboso con lluvia escasa. La máxima se quedará en 23°C y la mínima en 19°C, mientras el viento del Este se intensifica hasta 25 km/h. Si te desplazas, conviene tener en cuenta que puede caer algo de agua, aunque no se espera un episodio generalizado.

El lunes, 8 de junio mejora parcialmente las condiciones: se anuncian intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas subirán ligeramente, con 25°C de máxima y 19°C de mínima, y el viento del Este bajará a 10 km/h. Para el martes, 9 de junio, la AEMET señala máximas de 26°C y mínimas de 20°C, con el dato de viento no especificado en la información facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 100% (máx.) / 50% (mín.)

100% (máx.) / 50% (mín.) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV 10, protege tu piel y usa gorra o sombrero y gafas de sol si vas a estar al aire libre, especialmente durante las horas centrales. Aunque las temperaturas no son frías, arranca con 17°C por la mañana: una chaqueta ligera puede venir bien. El viento del Este es moderado (10 km/h), pero si sales a la calle con brisa, presta atención a las ráfagas. Hoy no se esperan lluvias (0%), así que no es imprescindible el paraguas, aunque el fin de semana cambia con la posible lluvia escasa del domingo según la AEMET.