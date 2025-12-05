Juanfran Pérez Llorca prioriza la atención a los damnificados por la DANA con una ronda de encuentros que arranca en Paiporta. La Delegación del Gobierno suspende, sin explicación, su visita programada al mismo punto.

El recién nombrado presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha marcado una clara línea de acción en sus primeros días de mandato, señalando que la gestión de la crisis de la DANA y la atención a los afectados es su prioridad.

Los primeros gestos de Pérez Llorca, que no se han dejado a la improvisación, han descolocado al Gobierno Central, que se ha visto obligado a anular su propia agenda en la zona afectada.

Prioridad: La zona cero y el diálogo

La agenda de este viernes para el president Pérez Llorca es altamente simbólica:

Reunión con Alcalde Socialista: Tras presidir el pleno del Consell, se desplazará a Paiporta para reunirse con el alcalde de Picanya, Josep Almenar, un histórico dirigente socialista y primer edil de una de las zonas más devastadas por la riada. Visita de Actuaciones: A continuación, visitará las actuaciones realizadas en el barranco del Poyo junto a la CV-36.

Estos movimientos buscan hacer «borrón y cuenta nueva» tras el desencuentro del Gobierno valenciano anterior de Carlos Mazón con las asociaciones de víctimas. Pérez Llorca llamó personalmente a las dos principales asociaciones (la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O y la Associació Víctimes de la Dana), quienes habían plantado previamente al vicepresidente Vicente Martínez Mus, al considerar que el proyecto de parques inundables era un «anuncio vacío y propagandístico del Consell».

Visita anulada de Delegación del Gobierno

El paso de Pérez Llorca por el barranco del Poyo coincidía con una visita anunciada el jueves por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para supervisar el dragado y las actuaciones de restauración llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, en la mañana de este viernes, se anunció la anulación de la agenda de Bernabé sin que desde la Delegación del Gobierno se ofreciera explicación alguna. Este hecho se interpreta como una descolocación en la estrategia de Moncloa ante el rápido movimiento del nuevo president.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, confirmó que Pérez Llorca tiene previsto visitar todos los municipios afectados por la DANA y recordó que el ahora presidente ya estuvo sobre el terreno «limpiando barro en las calles de los municipios afectados sin que se diera publicidad», poniendo en valor su compromiso desde el primer momento.