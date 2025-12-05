Antonio Garamendi critica duramente a la ministra de Trabajo por «imponer su programa político» y culpar a las empresas de «todos los males». La polémica estalla tras la expulsión de la patronal en la negociación de la ampliación de permisos por fallecimiento.

La ruptura del diálogo social sobre la ampliación de los permisos laborales por fallecimiento ha provocado un duro enfrentamiento entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha cargado con dureza contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusándola de utilizar el «rodillo y la motosierra» contra los empresarios.

En un acto en Álava, Garamendi denunció que la ministra está «empeñada en ir minando el espacio de diálogo social» con el objetivo de «imponer su programa político por encima de todo».

«No pretendemos poner en cuestión la legitimidad del Gobierno, pero reclamamos nuestro espacio como interlocutor social, que se va laminando día a día por medio de un rodillo y aplicando una motosierra», afirmó el presidente de la patronal.

Expulsión y ocurrencias del Ministerio

La principal queja de la CEOE es haber sido «echados directamente» de la mesa de negociación de los permisos por fallecimiento, que finalmente se cerrará con un pacto bipartito entre el Ministerio, CC OO y UGT.

Garamendi acusó a Díaz de utilizar el Ministerio como «un arma política» y de lanzar falsedades al insinuar que la patronal se había levantado de la mesa.

«Nos echan por las ocurrencias del Ministerio, la última con el tema de los permisos, algo de lo que no hemos oído hablar en ningún momento en las mesas de negociación y con lo que, de nuevo, se intenta poner en la picota a las empresas y culpar a los empresarios absolutamente de todos los males que pasan en la sociedad», opinó Garamendi, calculando el coste de la medida en unos mil millones de euros.

La ampliación de permisos fue anunciada inicialmente por Díaz en un desayuno informativo, sin consulta previa con los interlocutores sociales. La propuesta incluye:

Ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de familiar de primer o segundo grado.

el permiso por fallecimiento de familiar de primer o segundo grado. Crear un nuevo permiso de 15 días para familiares en cuidados paliativos.

para familiares en cuidados paliativos. Un permiso de un día para acompañar al trabajador en el derecho a la muerte digna.

Alarma por el absentismo laboral

En su intervención, Garamendi advirtió que la política de confrontación y la falta de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica hacen que las empresas miren a otros sitios para establecer su actividad.

Además, el líder empresarial puso el foco en el absentismo laboral, al que calificó como «el gran problema» de España. Señaló que cada día faltan al trabajo 1,6 millones de personas (200.000 más que el año anterior) y que, de forma acumulada, el coste supera los 32.000 millones de euros.

En este sentido, reiteró su propuesta de pagar el sueldo bruto a los trabajadores para que tomen «conciencia» del coste total, más allá del salario neto.